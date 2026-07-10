14-Juillet : des feux d’artifice annulés dans l’Eure et en Seine-Maritime à cause du risque d’incendie

Dans l’Eure, plusieurs villes maintiennent à ce stade leur feu d’artifice. À Vernon, le Vern’On Fire Festival doit se conclure lundi 13 juillet par un tir sur les bords de Seine. Pont-Audemer annonce également son feu d’artifice le 13 juillet à 23h15 depuis les quais de la Risle, tandis que Gisors prévoit un spectacle musical à 23h à l’étang de la Ballastière. À Bernay, le feu d’artifice est programmé le 14 juillet à 23h à la prairie de la Charentonne.



D’autres villes maintiennent aussi leurs festivités, comme Évreux, où le feu d'artifice est annoncé le 13 juillet à 23h au stade Roger-Rochard, ou encore Louviers, avec un spectacle pyrotechnique prévu à 22h30 au stade Annette-Sergent.



Une nouvelle annulation est en revanche confirmée à Verneuil d’Avre et d’Iton. Le feu d’artifice du 13 juillet est annulé, la mairie précisant qu’une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Le marché nocturne et le bal populaire sont maintenus en centre-ville.



Aux Trois Lacs, le feu d’artifice prévu lundi 13 juillet à Venables est également reporté. La commune évoque l’alerte orange canicule et les risques associés. Le tir est désormais annoncé pour le 5 septembre. Le barbecue participatif, la buvette et le bal populaire restent, eux, au programme.