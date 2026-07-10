14-Juillet : des feux d’artifice annulés dans l’Eure et en Seine-Maritime à cause du risque d’incendie

La fête nationale ne se déroulera pas tout à fait comme prévu dans plusieurs communes normandes. À quelques jours des festivités des 13 et 14 juillet, la chaleur persistante et la sécheresse poussent des municipalités à annuler ou reporter leur feu d’artifice. Objectif : éviter tout départ de feu dans un contexte de vigilance renforcée.
En Seine-Maritime comme dans l’Eure, les décisions se multiplient au fil des annonces municipales et des recommandations préfectorales. Dans certains cas, les bals, concerts, cérémonies ou animations familiales restent maintenus, mais sans tir pyrotechnique.
En Seine-Maritime comme dans l’Eure, les décisions se multiplient au fil des annonces municipales et des recommandations préfectorales. Dans certains cas, les bals, concerts, cérémonies ou animations familiales restent maintenus, mais sans tir pyrotechnique.
Des feux d'artifices annulés ou reportés par prudence
Dans l’Eure, plusieurs villes maintiennent à ce stade leur feu d’artifice. À Vernon, le Vern’On Fire Festival doit se conclure lundi 13 juillet par un tir sur les bords de Seine. Pont-Audemer annonce également son feu d’artifice le 13 juillet à 23h15 depuis les quais de la Risle, tandis que Gisors prévoit un spectacle musical à 23h à l’étang de la Ballastière. À Bernay, le feu d’artifice est programmé le 14 juillet à 23h à la prairie de la Charentonne.
D’autres villes maintiennent aussi leurs festivités, comme Évreux, où le feu d'artifice est annoncé le 13 juillet à 23h au stade Roger-Rochard, ou encore Louviers, avec un spectacle pyrotechnique prévu à 22h30 au stade Annette-Sergent.
Une nouvelle annulation est en revanche confirmée à Verneuil d’Avre et d’Iton. Le feu d’artifice du 13 juillet est annulé, la mairie précisant qu’une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Le marché nocturne et le bal populaire sont maintenus en centre-ville.
Aux Trois Lacs, le feu d’artifice prévu lundi 13 juillet à Venables est également reporté. La commune évoque l’alerte orange canicule et les risques associés. Le tir est désormais annoncé pour le 5 septembre. Le barbecue participatif, la buvette et le bal populaire restent, eux, au programme.
D’autres villes maintiennent aussi leurs festivités, comme Évreux, où le feu d'artifice est annoncé le 13 juillet à 23h au stade Roger-Rochard, ou encore Louviers, avec un spectacle pyrotechnique prévu à 22h30 au stade Annette-Sergent.
Une nouvelle annulation est en revanche confirmée à Verneuil d’Avre et d’Iton. Le feu d’artifice du 13 juillet est annulé, la mairie précisant qu’une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Le marché nocturne et le bal populaire sont maintenus en centre-ville.
Aux Trois Lacs, le feu d’artifice prévu lundi 13 juillet à Venables est également reporté. La commune évoque l’alerte orange canicule et les risques associés. Le tir est désormais annoncé pour le 5 septembre. Le barbecue participatif, la buvette et le bal populaire restent, eux, au programme.
Risques d'incendie
En Seine-Maritime, Oissel a été contrainte d’annuler son feu d’artifice du 13 juillet. La ville explique ne pas disposer d’un autre site communal permettant de respecter les contraintes liées aux tirs à proximité des bois et forêts.
Même scénario à Houppeville, où le feu d’artifice du 14 juillet est annulé. La commune met en avant l’arrêté préfectoral interdisant les tirs à moins de 200 mètres d’un espace boisé.
À Yvetot, le feu d’artifice de la manifestation « Lumières au Fay », prévu le 13 juillet au Manoir du Fay, est annulé en raison des fortes chaleurs et pour garantir la sécurité du public. La fête est toutefois maintenue, avec animations, marché, restauration et concert gratuit.
À Saint-Aubin-le-Cauf, près de Dieppe, le feu d’artifice du 13 juillet prévu au plan d’eau est également annulé, tout comme la retraite aux flambeaux. La décision a été prise en lien avec Dampierre-Saint-Nicolas, en raison des conditions climatiques et du risque d’incendie.
Même scénario à Houppeville, où le feu d’artifice du 14 juillet est annulé. La commune met en avant l’arrêté préfectoral interdisant les tirs à moins de 200 mètres d’un espace boisé.
À Yvetot, le feu d’artifice de la manifestation « Lumières au Fay », prévu le 13 juillet au Manoir du Fay, est annulé en raison des fortes chaleurs et pour garantir la sécurité du public. La fête est toutefois maintenue, avec animations, marché, restauration et concert gratuit.
À Saint-Aubin-le-Cauf, près de Dieppe, le feu d’artifice du 13 juillet prévu au plan d’eau est également annulé, tout comme la retraite aux flambeaux. La décision a été prise en lien avec Dampierre-Saint-Nicolas, en raison des conditions climatiques et du risque d’incendie.
Des festivités maintenues dans certaines communes
Toutes les communes ne renoncent pas à leur programme. À Évreux, la Ville annonce toujours un feu d’artifice au stade Roger-Rochard, dans le cadre des festivités de la fête nationale. À Pacy-sur-Eure, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice du 14 juillet sont également toujours annoncés.
Ces maintiens restent toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météo, du niveau de risque incendie et d’éventuelles nouvelles consignes préfectorales.
Ces maintiens restent toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météo, du niveau de risque incendie et d’éventuelles nouvelles consignes préfectorales.
REPERES - Les annulations confirmées à cette heure
Dans l’Eure :
* Ézy-sur-Eure : feu d’artifice du 14 juillet annulé et reporté à une date ultérieure ;
* Les Trois Lacs / Venables : feu d’artifice du 13 juillet reporté au 5 septembre.
En Seine-Maritime :
* Oissel-sur-Seine : feu d’artifice du 13 juillet annulé ;
* Houppeville : feu d’artifice du 14 juillet annulé ;
* Yvetot : feu d’artifice du 13 juillet annulé, animations maintenues ;
* Saint-Aubin-le-Cauf / Dampierre-Saint-Nicolas : feu d’artifice et retraite aux flambeaux du 13 juillet annulés.
Dans l’Eure :
* Ézy-sur-Eure : feu d’artifice du 14 juillet annulé et reporté à une date ultérieure ;
* Les Trois Lacs / Venables : feu d’artifice du 13 juillet reporté au 5 septembre.
En Seine-Maritime :
* Oissel-sur-Seine : feu d’artifice du 13 juillet annulé ;
* Houppeville : feu d’artifice du 14 juillet annulé ;
* Yvetot : feu d’artifice du 13 juillet annulé, animations maintenues ;
* Saint-Aubin-le-Cauf / Dampierre-Saint-Nicolas : feu d’artifice et retraite aux flambeaux du 13 juillet annulés.
Le contexte réglementaire
En Seine-Maritime, les spectacles pyrotechniques doivent respecter les règles liées à l’usage du feu dans les espaces boisés. Aucun tir ne peut avoir lieu à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des bois, forêts et terrains assimilés pendant la période sensible. Dans l’Eure, la préfecture a également pris des arrêtés d’interdiction dans le contexte des festivités du 14 juillet.
La liste des annulations peut encore évoluer d’ici les festivités.
La liste des annulations peut encore évoluer d’ici les festivités.