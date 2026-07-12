Dieppe : un feu de cuisine maîtrisé au cinquième étage d’un immeuble

Le feu s'est déclaré dans iun appartement situé au 5ème étage d'un immeiuble de la rue Guy-de-Maupassant .Illustration ©Google Maps
Une fumée s’échappant d’un appartement a été signalée ce dimanche vers 20 h 40 dans un immeuble de six étages de la rue Guy-de-Maupassant, à proximité du parc paysager. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de cuisine au cinquième étage.
Le sinistre a été éteint au moyen d’une lance à incendie, en empruntant les circulations intérieures du bâtiment. L’intervention rapide des secours a permis d’empêcher les flammes de se propager au reste du logement.
Le sinistre a été éteint au moyen d’une lance à incendie, en empruntant les circulations intérieures du bâtiment. L’intervention rapide des secours a permis d’empêcher les flammes de se propager au reste du logement.
Vingt sapeurs-pompiers mobilisés
Six engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés pour procéder à l’extinction puis à la ventilation des lieux. Enedis et GRDF ont également été sollicités.
Aucune victime n’a été recensée, précisent les secours.
Aucune victime n’a été recensée, précisent les secours.