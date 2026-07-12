Dieppe : un feu de cuisine maîtrisé au cinquième étage d’un immeuble


Un incendie s’est déclaré ce dimanche soir dans un appartement de six étages à Neuville-lès-Dieppe. Aucun blessé n’est à déplorer.



Dimanche 12 Juillet 2026 - 21:44


Le feu s'est déclaré dans iun appartement situé au 5ème étage d'un immeiuble de la rue Guy-de-Maupassant .Illustration ©Google Maps
Le feu s'est déclaré dans iun appartement situé au 5ème étage d'un immeiuble de la rue Guy-de-Maupassant .Illustration ©Google Maps
Une fumée s’échappant d’un appartement a été signalée ce dimanche vers 20 h 40 dans un immeuble de six étages de la rue Guy-de-Maupassant, à proximité du parc paysager. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu de cuisine au cinquième étage.

Le sinistre a été éteint au moyen d’une lance à incendie, en empruntant les circulations intérieures du bâtiment. L’intervention rapide des secours a permis d’empêcher les flammes de se propager au reste du logement.

Vingt sapeurs-pompiers mobilisés

Six engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés pour procéder à l’extinction puis à la ventilation des lieux. Enedis et GRDF ont également été sollicités.

Aucune victime n’a été recensée, précisent les secours.
 
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Tags : Dieppe, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime


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