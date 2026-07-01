Incendie au CRA d'Oissel : l'auteur présumé placé en détention provisoire dans l'attente de son procès

L'auteur présumé de l'incendie a été placé en détention provisoire jusqu'à son procés - Illustration © Adobe Stock
L'incendie s'est déclaré dans la soirée du 28 juin au sein des locaux réservés aux hommes du Centre de rétention administrative (CRA) d'Oissel (Seine-Maritime). Les investigations, appuyées par l'exploitation des images de vidéosurveillance, ont permis d'identifier un retenu comme étant à l'origine du sinistre.
Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait volontairement mis le feu à plusieurs objets, notamment des matelas, provoquant un important dégagement de fumée et d'importants dégâts matériels.
Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait volontairement mis le feu à plusieurs objets, notamment des matelas, provoquant un important dégagement de fumée et d'importants dégâts matériels.
Plusieurs personnes intoxiquées
Plusieurs policiers intervenus sur les lieux ont été incommodés par les fumées et examinés sur place. Trois personnes retenues ont, quant à elles, été transportées aux urgences du CHU en raison d'une intoxication. Deux d'entre elles ont déposé plainte.
En raison de l'ampleur des dégâts, les locaux destinés aux hommes du CRA demeurent fermés jusqu'à leur remise en état.
Déféré devant le procureur de la République le 30 juin, le mis en cause a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement en comparution immédiate. L'affaire a finalement été renvoyée au 31 juillet par le tribunal. Le prévenu reste incarcéré jusqu'à cette nouvelle audience.
En raison de l'ampleur des dégâts, les locaux destinés aux hommes du CRA demeurent fermés jusqu'à leur remise en état.
Déféré devant le procureur de la République le 30 juin, le mis en cause a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement en comparution immédiate. L'affaire a finalement été renvoyée au 31 juillet par le tribunal. Le prévenu reste incarcéré jusqu'à cette nouvelle audience.