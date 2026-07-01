Incendie au CRA d'Oissel : l'auteur présumé placé en détention provisoire dans l'attente de son procès

L'homme soupçonné d'avoir volontairement déclenché un incendie dans le Centre de rétention administrative d'Oissel a été placé en détention provisoire. Son procès, prévu en comparution immédiate, a finalement été renvoyé au 31 juillet.