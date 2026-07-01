Pont Flaubert, Ferrero et CMA CGM : le ministre des Transports sur trois sites emblématiques en Seine-Maritime

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, se rendra en Seine-Maritime ce jeudi 2 juillet pour une visite placée sous le signe des grands projets de transport et de logistique.
La journée débutera à Rouen avec l’inauguration des accès définitifs du Pont Gustave-Flaubert. Le raccordement du pont levant à la RN338 marque l’achèvement d’un chantier de 165 millions d’euros destiné à améliorer la circulation entre les deux rives de la Seine.
La journée débutera à Rouen avec l’inauguration des accès définitifs du Pont Gustave-Flaubert. Le raccordement du pont levant à la RN338 marque l’achèvement d’un chantier de 165 millions d’euros destiné à améliorer la circulation entre les deux rives de la Seine.
Trois inaugurations au programme
Le ministre poursuivra son déplacement à Cléon, où il inaugurera le nouvel entrepôt logistique de Ferrero. D’une superficie de 32 000 m², ce site doit accompagner le développement d’une logistique plus décarbonée, avec notamment le déploiement progressif d’une flotte de camions électriques.
La visite s’achèvera au Havre, au Terminal de France, avec l’inauguration du CMA CGM NOTRE DAME, présenté comme le plus grand porte-conteneurs exploité sous pavillon français. Long de près de 400 mètres et propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le navire peut transporter jusqu’à 24 000 conteneurs et incarne la stratégie de décarbonation du transport maritime portée par CMA CGM.
Cette dernière séquence se déroulera en présence de Sabrina Roubache.
La visite s’achèvera au Havre, au Terminal de France, avec l’inauguration du CMA CGM NOTRE DAME, présenté comme le plus grand porte-conteneurs exploité sous pavillon français. Long de près de 400 mètres et propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le navire peut transporter jusqu’à 24 000 conteneurs et incarne la stratégie de décarbonation du transport maritime portée par CMA CGM.
Cette dernière séquence se déroulera en présence de Sabrina Roubache.
Programme de la visite
- 9 h : inauguration des accès définitifs du pont Gustave-Flaubert à Rouen ;
- 9 h 30 : inauguration du nouvel entrepôt logistique Ferrero à Cléon ;
- 12 h : cérémonie d’inauguration du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au port du Havre.