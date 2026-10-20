Incendie à l’université de Rouen : un étudiant interpellé, sa garde à vue prolongée

Un étudiant d’une vingtaine d’années a été interpellé ce mardi 20 octobre, dans l’enquête sur l’incendie du bâtiment Michel-Serres. Les images de vidéoprotection du campus de Mont-Saint-Aignan ont permis d’identifier ce suspect.

Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 18:39