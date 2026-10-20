Incendie à l’université de Rouen : un étudiant interpellé, sa garde à vue prolongée

Légende : La façade et une grande partie de la toiture du bâtiment de l’UFR de lettres ont été détruites par les flammes
L’enquête sur l’incendie survenu samedi matin à l’université de Rouen, en Seine-Maritime, a conduit à une première interpellation. Un étudiant soupçonné d’avoir participé à la mise à feu du bâtiment Michel-Serres a été arrêté ce mardi à 6 heures, puis placé en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné, annonce le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois.
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Âgé d’une vingtaine d’années, le jeune homme réside dans une résidence étudiante du campus, à proximité du lieu des faits. Il n’a jamais été condamné auparavant, précise le magistrat.
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Âgé d’une vingtaine d’années, le jeune homme réside dans une résidence étudiante du campus, à proximité du lieu des faits. Il n’a jamais été condamné auparavant, précise le magistrat.
Les images du campus ont orienté les enquêteurs
Les investigations techniques, notamment l’exploitation des images de vidéoprotection de l’université, ont permis « d’identifier rapidement au moins un suspect », selon le procureur. L’enquête de flagrance, confiée à la Division de la criminalité territoriale de Rouen, s’est poursuivie « sans relâche et de manière prioritaire » depuis samedi matin, malgré les débordements survenus depuis.
Le parquet a autorisé ce mardi soir la prolongation de la garde à vue, qui peut durer jusqu’à 48 heures au total. Les auditions doivent permettre de recueillir la version de l’étudiant sur les faits qui lui sont reprochés et « d’identifier éventuellement d’autres mis en cause ».
Le procureur n'apporte aucune précision ni sur les déclarations du suspect ni sur les résultats de la perquisition. À ce stade, la participation du jeune homme à l’incendie reste à établir.
Le parquet a autorisé ce mardi soir la prolongation de la garde à vue, qui peut durer jusqu’à 48 heures au total. Les auditions doivent permettre de recueillir la version de l’étudiant sur les faits qui lui sont reprochés et « d’identifier éventuellement d’autres mis en cause ».
Le procureur n'apporte aucune précision ni sur les déclarations du suspect ni sur les résultats de la perquisition. À ce stade, la participation du jeune homme à l’incendie reste à établir.