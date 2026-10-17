Mont-Saint-Aignan : un violent incendie endommage la fac de lettres de l’université de Rouen

Légende : Des vidéos et images de l’incendie, visiblement d’une forte intensité, circulent sur les réseaux sociaux - document X
La façade et une grande partie de la toiture du bâtiment de l’UFR de lettres de l’université de Rouen-Normandie ont été détruites par un incendie à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre, vers 2 h 40.
Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent d’importantes flammes s’échappant de l’entrée du bâtiment et atteignant les fenêtres du premier étage. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et trente engins ont été engagés.
Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent d’importantes flammes s’échappant de l’entrée du bâtiment et atteignant les fenêtres du premier étage. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et trente engins ont été engagés.
Des foyers secondaires encore actifs au petit matin
Notre confrère BFMTV indique que l’incendie a été maîtrisé aux alentours de 5 heures. Peu avant 8 heures, les secours poursuivaient néanmoins l’extinction de foyers secondaires sur la façade.
Aucun blessé n’est à déplorer, rapporte BFMTV. Les dégâts matériels sont en revanche importants : la destruction de la façade et d’une grande partie de la toiture.
Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police de Rouen pour déterminer l’origine du départ de feu qui intervient à quelques heures des manifestations de ce samedi 17 octobre.
Aucun blessé n’est à déplorer, rapporte BFMTV. Les dégâts matériels sont en revanche importants : la destruction de la façade et d’une grande partie de la toiture.
Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police de Rouen pour déterminer l’origine du départ de feu qui intervient à quelques heures des manifestations de ce samedi 17 octobre.
Plus d’infos à venir
► RÉACTION
« Les étudiants seront les premiers pénalisés », déclare Hervé Morin
Hervé Morin, président de la Région Normandie, a réagi ce samedi matin à l’incendie de l’université de Rouen. Il rappelle que le bâtiment avait été « totalement rénové en 2020 » pour un montant de 11 millions d’euros, dont 6 millions financés par la Région.
« S’il se confirme que l’incendie est volontaire, il n’y a pas de mots pour qualifier cet acte lamentable et désolant… les étudiants seront les premiers pénalisés ! », déplore-t-il. Une réaction formulée au conditionnel concernant l’origine du sinistre.
« Les étudiants seront les premiers pénalisés », déclare Hervé Morin
Hervé Morin, président de la Région Normandie, a réagi ce samedi matin à l’incendie de l’université de Rouen. Il rappelle que le bâtiment avait été « totalement rénové en 2020 » pour un montant de 11 millions d’euros, dont 6 millions financés par la Région.
« S’il se confirme que l’incendie est volontaire, il n’y a pas de mots pour qualifier cet acte lamentable et désolant… les étudiants seront les premiers pénalisés ! », déplore-t-il. Une réaction formulée au conditionnel concernant l’origine du sinistre.