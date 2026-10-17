Mont-Saint-Aignan : un violent incendie endommage la fac de lettres de l’université de Rouen

Un incendie a ravagé une partie du bâtiment de lettres, dans la nuit de vendredi à samedi, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Cinquante pompiers ont été mobilisés. Les secours ne font état d’aucun blessé.

Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 07:58