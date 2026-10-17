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Tags : Mont-Saint-Aignan, Rouen, Seine-Maritime


Mont-Saint-Aignan : un violent incendie endommage la fac de lettres de l’université de Rouen


Un incendie a ravagé une partie du bâtiment de lettres, dans la nuit de vendredi à samedi, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Cinquante pompiers ont été mobilisés. Les secours ne font état d’aucun blessé.


Publié le Samedi 17 Octobre 2026 à 07:58


Mont-Saint-Aignan : un violent incendie endommage la fac de lettres de l’université de Rouen
Légende : Des vidéos et images de l’incendie, visiblement d’une forte intensité, circulent sur les réseaux sociaux - document X 

La façade et une grande partie de la toiture du bâtiment de l’UFR de lettres de l’université de Rouen-Normandie ont été détruites par un incendie à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Le feu s’est déclaré dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre, vers 2 h 40.

Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent d’importantes flammes s’échappant de l’entrée du bâtiment et atteignant les fenêtres du premier étage. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et trente engins ont été engagés.
 


​Des foyers secondaires encore actifs au petit matin

Notre confrère BFMTV indique que l’incendie a été maîtrisé aux alentours de 5 heures. Peu avant 8 heures, les secours poursuivaient néanmoins l’extinction de foyers secondaires sur la façade.

Aucun blessé n’est à déplorer, rapporte BFMTV. Les dégâts matériels sont en revanche importants : la destruction de la façade et d’une grande partie de la toiture.

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police de Rouen pour déterminer l’origine du départ de feu qui intervient à quelques heures des manifestations de ce samedi 17 octobre.
 

Plus d’infos à venir 
 

► RÉACTION
« Les étudiants seront les premiers pénalisés », déclare Hervé Morin 
Hervé Morin, président de la Région Normandie, a réagi ce samedi matin à l’incendie de l’université de Rouen. Il rappelle que le bâtiment avait été « totalement rénové en 2020 » pour un montant de 11 millions d’euros, dont 6 millions financés par la Région.

« S’il se confirme que l’incendie est volontaire, il n’y a pas de mots pour qualifier cet acte lamentable et désolant… les étudiants seront les premiers pénalisés ! », déplore-t-il. Une réaction formulée au conditionnel concernant l’origine du sinistre.
 


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