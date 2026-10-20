Le Havre : une femme de 72 ans incommodée dans un feu de cuisine

Un feu de cuisine a mobilisé seize sapeurs-pompiers et quatre engins, ce mardi 20 octobre, au Havre (Seine-Maritime). Les secours ont été appelés vers 8h50 pour intervenir dans un pavillon individuel située rue Genevoix.
À leur arrivée, une femme de 72 ans avait déjà quitté l'habitation. Incommodée par les fumées, elle a été examinée par les secours. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.
Les sapeurs-pompiers ont éteint le foyer principal puis ventilé l’habitation. La septuagénaire a été prise en charge par sa famille pour être relogée. L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue . L'intervention a mobilisé 16 soldats du feu avec quatre en gins.
À leur arrivée, une femme de 72 ans avait déjà quitté l'habitation. Incommodée par les fumées, elle a été examinée par les secours. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.
Les sapeurs-pompiers ont éteint le foyer principal puis ventilé l’habitation. La septuagénaire a été prise en charge par sa famille pour être relogée. L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue . L'intervention a mobilisé 16 soldats du feu avec quatre en gins.