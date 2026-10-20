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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Le Havre : une femme de 72 ans incommodée dans un feu de cuisine


Un incendie s’est déclaré dans un pavillon, ce mardi matin, rue Genevoix au Havre. L’occupante, âgée de 72 ans, sera relogée par sa famille.


Publié le Mardi 20 Octobre 2026 à 10:09


Le Havre : une femme de 72 ans incommodée dans un feu de cuisine
Légende : Le feu s'est déclaré dans la cuisine d'un pavillon isolé - Illustration © Adobe Stock 

Un feu de cuisine a mobilisé seize sapeurs-pompiers et quatre engins, ce mardi 20 octobre, au Havre (Seine-Maritime). Les secours ont été appelés vers 8h50 pour intervenir dans un pavillon individuel située rue Genevoix.

À leur arrivée, une femme de 72 ans avait déjà quitté l'habitation. Incommodée par les fumées, elle a été examinée par les secours. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

Les sapeurs-pompiers ont éteint le foyer principal puis ventilé l’habitation. La septuagénaire a été prise en charge par sa famille pour être relogée. L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue . L'intervention a mobilisé 16 soldats du feu avec quatre en gins. 

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