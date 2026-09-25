Ils voulaient rejoindre l'Angleterre : 27 OQTF prononcées par le préfet de la Seine-Maritime

Des mesures d'éloignement sont prises par le préfet de Seine-Maritime, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Vingt-huit "obligation à quitter le territoire français" (OQTF) viennent ainsi d'être prononcées.

Publié le Vendredi 25 Septembre 2026 à 08:42