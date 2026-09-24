Au large de Dieppe, 20 migrants secourus à bord d’une embarcation qui prenait l’eau

Dans la nuit du 22 au 23 septembre, cinq autres personnes en difficulté sur la plage, lors d’un embarquement entre Hardelot et Équihen, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Parmi elles figuraient une femme enceinte et deux personnes en hypothermie. Ces deux dernières ont été transférées à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer.



Au total, le bilan communiqué par la préfecture maritime fait état de 129 personnes secourues depuis lundi 21 septembre, alors qu’elles se trouvaient « face à un péril imminent. »



Mercredi matin, le corps d’une personne a par ailleurs été découvert sur la plage d’Hardelot. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances du décès. Un lien avec un embarquement à bord d’un bateau pneumatique est évoqué, mais reste à établir.