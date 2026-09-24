Au large de Dieppe, 20 migrants secourus à bord d’une embarcation qui prenait l’eau

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Une embarcation transportant vingt migrants a été confrontée à une voie d’eau au large de Dieppe, cette nuit de mardi à mercredi. Ses occupants ont été recueillis par le Duque de Ahumada, un patrouilleur espagnol de la Guardia Civil opérant sous les ordres du préfet maritime.
Le CROSS Gris-Nez a ensuite engagé le canot tous temps SNS 080 – Notre Dame de Bonsecours, de la station SNSM de Dieppe. Les vingt personnes ont été transférées à son bord, puis débarquées au port de Dieppe, où les autorités à terre les ont prises en charge.
Le CROSS Gris-Nez a ensuite engagé le canot tous temps SNS 080 – Notre Dame de Bonsecours, de la station SNSM de Dieppe. Les vingt personnes ont été transférées à son bord, puis débarquées au port de Dieppe, où les autorités à terre les ont prises en charge.
Deux personnes repêchées au large du Calvados
Un autre sauvetage avait eu lieu dans la soirée du lundi 21 septembre, dans le cadre de la surveillance, par le CROSS Jobourg, d’une embarcation partie des environs de Port-en-Bessin (Calvados). Deux personnes à la mer ont été secourues par le Dominique Semaine, de la SNSM de Ouistreham, avant d’être confiées aux sapeurs-pompiers à terre.
Tôt le lendemain matin, une embarcation de migrants en panne de propulsion s’est signalée au CROSS Gris-Nez dans le secteur d’Étaples (Pas-de-Calais). Le navire de sauvetage Minck a porté secours à ses 102 occupants, ensuite débarqués au port de Boulogne-sur-Mer.
Tôt le lendemain matin, une embarcation de migrants en panne de propulsion s’est signalée au CROSS Gris-Nez dans le secteur d’Étaples (Pas-de-Calais). Le navire de sauvetage Minck a porté secours à ses 102 occupants, ensuite débarqués au port de Boulogne-sur-Mer.
Un corps découvert sur la plage d’Hardelot
Dans la nuit du 22 au 23 septembre, cinq autres personnes en difficulté sur la plage, lors d’un embarquement entre Hardelot et Équihen, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Parmi elles figuraient une femme enceinte et deux personnes en hypothermie. Ces deux dernières ont été transférées à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer.
Au total, le bilan communiqué par la préfecture maritime fait état de 129 personnes secourues depuis lundi 21 septembre, alors qu’elles se trouvaient « face à un péril imminent. »
Mercredi matin, le corps d’une personne a par ailleurs été découvert sur la plage d’Hardelot. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances du décès. Un lien avec un embarquement à bord d’un bateau pneumatique est évoqué, mais reste à établir.
Au total, le bilan communiqué par la préfecture maritime fait état de 129 personnes secourues depuis lundi 21 septembre, alors qu’elles se trouvaient « face à un péril imminent. »
Mercredi matin, le corps d’une personne a par ailleurs été découvert sur la plage d’Hardelot. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances du décès. Un lien avec un embarquement à bord d’un bateau pneumatique est évoqué, mais reste à établir.