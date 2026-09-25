Dieppe : il s'enfuit à la vue de la police et se débarrasse de stupéfiants

En patrouille à Dieppe, le 15 septembre, des policiers de la brigade anticriminalité ont repéré un homme au comportement hésitant dans le hall d’un immeuble. À leur vue, il a pris la fuite en courant.
Poursuivi, le jeune homme s’est débarrassé d’un objet avant d’être rattrapé et maîtrisé. Celui-ci contenait des produits stupéfiants.
Poursuivi, le jeune homme s’est débarrassé d’un objet avant d’être rattrapé et maîtrisé. Celui-ci contenait des produits stupéfiants.
Une amende de 400€ requise
Placé en garde à vue, le suspect a été remis en liberté le lendemain, sur instruction du parquet. Il fait l’objet d’une procédure d’ordonnance pénale qui lui sera notifiée par lettre recommandée.
Une amende délictuelle de 400 euros est requise. Les stupéfiants saisis doivent être détruits.
Une amende délictuelle de 400 euros est requise. Les stupéfiants saisis doivent être détruits.