 

Dieppe : il s'enfuit à la vue de la police et se débarrasse de stupéfiants


Un homme de 22 ans a été interpellé après s'être débarrassé d'un objet contenant de la drogue. Il sera poursuivi par ordonnance pénale


Publié le Vendredi 25 Septembre 2026 à 11:24


Le jeune homme a été rattrapé par les policiers - Illustration © Adobe Stock
Le jeune homme a été rattrapé par les policiers - Illustration © Adobe Stock
En patrouille à Dieppe, le 15 septembre, des policiers de la brigade anticriminalité ont repéré un homme au comportement hésitant dans le hall d’un immeuble. À leur vue, il a pris la fuite en courant.

Poursuivi, le jeune homme s’est débarrassé d’un objet avant d’être rattrapé et maîtrisé. Celui-ci contenait des produits stupéfiants.

Une amende de 400€ requise

Placé en garde à vue, le suspect a été remis en liberté le lendemain, sur instruction du parquet. Il fait l’objet d’une procédure d’ordonnance pénale qui lui sera notifiée par lettre recommandée.

Une amende délictuelle de 400 euros est requise. Les stupéfiants saisis doivent être détruits.


Tags : Dieppe, faits divers
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