L’apparente jeunesse d’un automobiliste a intrigué des policiers en patrouille au Havre (Seine-Maritime), samedi 21 novembre, vers 1 h 30 du matin. Les fonctionnaires ont décidé de contrôler le véhicule qui circulait chaussée Georges-Pompidou.
Alors que le conducteur, un jeune homme de 20 ans, faisait l’objet de vérifications, un policier a remarqué un carton aux pieds du passager avant, âgé de 18 ans. À l’intérieur se trouvaient six bonbonnes de protoxyde d’azote.
D’autres bouteilles dans le coffre
Interrogé sur la présence éventuelle d’autres bouteilles, le conducteur a spontanément ouvert son coffre, dans lequel se trouvait un second carton contenant six bouteilles de gaz hilarant.
Deux autres bouteilles, équipées d’embouts, ont été découvertes aux pieds des passagers arrière. Ces derniers étaient âgés de 19 ans pour deux d’entre eux et de seulement 14 ans pour le troisième.
Les bouteilles ont été saisies. Selon la police, les infractions relatives au protoxyde d’azote donneront lieu à des amendes, en application de la loi dite Ripost.
Deux autres bouteilles, équipées d’embouts, ont été découvertes aux pieds des passagers arrière. Ces derniers étaient âgés de 19 ans pour deux d’entre eux et de seulement 14 ans pour le troisième.
Les bouteilles ont été saisies. Selon la police, les infractions relatives au protoxyde d’azote donneront lieu à des amendes, en application de la loi dite Ripost.
► Que dit la loi Ripost ?
RIPOST vise à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. La loi a été définitivement adoptée par le Parlement et promulguée le 18 août 2026. Sur le protoxyde d'azote, le texte prévoit l'interdiction de la vente, de la détention et du transport par des particuliers, quelle que soit la quantité dès le 1er février 2027 et crée trois nouveaux délits.
Dans la même rubrique