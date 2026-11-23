Au Havre, du gaz hilarant découvert dans une voiture avec un adolescent de 14 ans à bord

Une patrouille de police a mis la main sur quatorze bouteilles de protoxyde d’azote lors d’un contrôle nocturne, chaussée Georges-Pompidou.

Publié le Lundi 23 Novembre 2026 à 15:03 Mis à jour : 23/11 - 23:25