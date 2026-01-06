Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3

Assise sur le rebord d’un pont au-dessus de la voie rapide Sud 3, une femme a été prise en charge ce mardi après-midi à Grand-Quevilly. De passage, des gendarmes fluviaux sont intervenus à temps pour l'empêcher de commattre l'irréparable.