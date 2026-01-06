Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3

La femme a été aperçue par les gendarmes assise sur le rebord d'un pont surplombant la voie rapide à Grand-Quevilly - Illustration Google Maps
Ce mardi, peu après 14 heures, l’attention de militaires de la gendarmerie fluviale de passage dans le secteur de la rue Gay-Lussac, à Grand-Quevilly a été attirée, selon nos informations, par une femme assise sur le rebord d’un pont surplombant la voie rapide Sud 3, dans une situation jugée préoccupante.
Conduite à l'hôpital
Suspectant une tentative de suicide, les gendarmes se sont arrêtés immédiatement pour lui porter assistance. La victime a été mise en sécurité dans l’attente de l'arrivée des sapeurs-pompiers.
Après un premier bilan sur place, la femme a été transportée en urgence relative vers un établissement hospitalier de l’agglomération rouennaise pour des examens complémentaires, indique le Service départemental d'incendie et se decours (Sdis76).
