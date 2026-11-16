Grand-Quevilly : surpris sur le parking du centre routier avec un jerrican et un tuyau

L'enquête va dvoir établir sir les deux hommes avaient l'intention de siphonner le réservoir du poids-lourd - Illustration © Adobe Stock

Le comportement suspect de deux hommes sur le parking du centre routier de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) a amené les policiers à les contrôler, ce lundi 16 novembre, en fin de nuit.

Publié le Lundi 16 Novembre 2026 à 11:51 Mis à jour : 17/11 - 00:13