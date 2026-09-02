Pacy-sur-Eure : le feu d’artifice du 14 juillet tiré ce samedi 5 septembre

Le ciel de Pacy-sur-Eure (Eure) s’illuminera ce samedi 5 septembre. Le feu d’artifice, qui avait dû être reporté, à cause de la canicule et des risques d'incendie, débutera à 21 h 30 sur le parking Schneider, situé en bordure de l'avenue du Général-de-Gaulle (route de Vernon). .



La municipalité invite les habitants à venir nombreux profiter de ce spectacle gratuit. Il est conseillé d’arriver suffisamment tôt pour faciliter l’installation du public aux abords du site. Ce spectacle pyrotechnique, comme à son habitude, vaut vraiment le déplacement.

