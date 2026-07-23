Grand-Quevilly : 30 personnes évacuées après une fuite de gaz, le TEOR interrompu

Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 14 h 30 pour une importante fuite de gaz accompagnée d’un sifflement à l’intérieur d’un bâtiment. Une canalisation de 42 millimètres, alimentée sous une pression de quatre bars, avait été touchée lors de travaux.



Une procédure gaz renforcée a immédiatement été déclenchée. Un périmètre de sécurité a été mis en place tandis que les secours procédaient aux reconnaissances dans le bâtiment et ses abords. Trente personnes ont été évacuées. Toutes sont indemnes.