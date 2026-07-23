Grand-Quevilly : 30 personnes évacuées après une fuite de gaz, le TEOR interrompu


Une canalisation de gaz a été endommagée lors de travaux, ce mercredi après-midi, avenue John-Fitzgerald-Kennedy au Grand-Quevilly. Trente personnes ont été évacuées et la circulation interrompue.



Jeudi 23 Juillet 2026 - 05:28


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Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 14 h 30 pour une importante fuite de gaz accompagnée d’un sifflement à l’intérieur d’un bâtiment. Une canalisation de 42 millimètres, alimentée sous une pression de quatre bars, avait été touchée lors de travaux.

Une procédure gaz renforcée a immédiatement été déclenchée. Un périmètre de sécurité a été mis en place tandis que les secours procédaient aux reconnaissances dans le bâtiment et ses abords. Trente personnes ont été évacuées. Toutes sont indemnes.

​Circulation routière interrompue

La circulation automobile ainsi que celle des bus TEOR ont été coupées dans le secteur pendant toute la durée de l’intervention.

Les agents de GRDF sont parvenus à stopper la fuite. Treize sapeurs-pompiers, équipés de trois engins, ont été mobilisés.


Tags : faits divers, fuite de gaz, Grand-Quevilly, pompiers, Seine-Maritime, TEOR


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