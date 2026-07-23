Grand-Quevilly : 30 personnes évacuées après une fuite de gaz, le TEOR interrompu

Illustration
Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu avant 14 h 30 pour une importante fuite de gaz accompagnée d’un sifflement à l’intérieur d’un bâtiment. Une canalisation de 42 millimètres, alimentée sous une pression de quatre bars, avait été touchée lors de travaux.
Une procédure gaz renforcée a immédiatement été déclenchée. Un périmètre de sécurité a été mis en place tandis que les secours procédaient aux reconnaissances dans le bâtiment et ses abords. Trente personnes ont été évacuées. Toutes sont indemnes.
Une procédure gaz renforcée a immédiatement été déclenchée. Un périmètre de sécurité a été mis en place tandis que les secours procédaient aux reconnaissances dans le bâtiment et ses abords. Trente personnes ont été évacuées. Toutes sont indemnes.
Circulation routière interrompue
La circulation automobile ainsi que celle des bus TEOR ont été coupées dans le secteur pendant toute la durée de l’intervention.
Les agents de GRDF sont parvenus à stopper la fuite. Treize sapeurs-pompiers, équipés de trois engins, ont été mobilisés.
Les agents de GRDF sont parvenus à stopper la fuite. Treize sapeurs-pompiers, équipés de trois engins, ont été mobilisés.