France-Espagne et 14-Juillet : ce qui est interdit en Seine-Maritime à partir de ce soir

Supporters dans les rues, bals populaires, feux d’artifice : le 14-Juillet s’annonce particulièrement animé en Seine-Maritime. Les festivités coïncideront avec la demi-finale de la Coupe du monde disputée par l’équipe de France contre l'Espagne.
Pour éviter les débordements et limiter les risques d’incendie, plusieurs restrictions s’appliquent dans tout le département. Policiers, gendarmes et services de secours seront également mobilisés autour des principaux lieux de rassemblement.
Pour éviter les débordements et limiter les risques d’incendie, plusieurs restrictions s’appliquent dans tout le département. Policiers, gendarmes et services de secours seront également mobilisés autour des principaux lieux de rassemblement.
Alcool interdit sur la voie publique
La consommation et la détention d’alcool seront interdites sur la voie publique et les terrains publics du lundi 13 juillet à 18 heures au mercredi 15 juillet à 8 heures.
La vente d’alcool à emporter sera également suspendue du lundi 13 juillet à 20 heures au mercredi 15 juillet à 8 heures. Ces mesures ne concernent pas la consommation à l’intérieur des bars et restaurants, dans le respect de leurs autorisations habituelles.
Le transport ou le port sans motif légitime d’une arme, mais aussi de tout objet pouvant être utilisé comme une arme, sera interdit du dimanche 12 juillet à 18 heures au mercredi 15 juillet à 10 heures.
Les artifices de divertissement, engins pyrotechniques, produits inflammables, bidons de carburant, acides et produits chimiques sont également concernés par des restrictions de vente, de transport et d’utilisation jusqu’au mercredi 15 juillet à 20 heures.
Les teknivals, raves et free-parties non autorisés sont interdits, tout comme la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation destiné à ces rassemblements.
La vente d’alcool à emporter sera également suspendue du lundi 13 juillet à 20 heures au mercredi 15 juillet à 8 heures. Ces mesures ne concernent pas la consommation à l’intérieur des bars et restaurants, dans le respect de leurs autorisations habituelles.
Le transport ou le port sans motif légitime d’une arme, mais aussi de tout objet pouvant être utilisé comme une arme, sera interdit du dimanche 12 juillet à 18 heures au mercredi 15 juillet à 10 heures.
Les artifices de divertissement, engins pyrotechniques, produits inflammables, bidons de carburant, acides et produits chimiques sont également concernés par des restrictions de vente, de transport et d’utilisation jusqu’au mercredi 15 juillet à 20 heures.
Les teknivals, raves et free-parties non autorisés sont interdits, tout comme la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation destiné à ces rassemblements.
Des précautions renforcées avec la chaleur
Ces festivités se dérouleront alors que la Seine-Maritime est confrontée à de fortes chaleurs qui pourraient s'accompagner de violents orages. Les organisateurs sont invités à éviter les manifestations entre midi et 18 heures et à prévoir suffisamment de points d’eau.
Le public est appelé à boire régulièrement, à limiter sa consommation d’alcool et à rechercher les zones ombragées. Le port de vêtements légers et d’un chapeau est également recommandé, notamment pour les personnes les plus fragiles.
Le public est appelé à boire régulièrement, à limiter sa consommation d’alcool et à rechercher les zones ombragées. Le port de vêtements légers et d’un chapeau est également recommandé, notamment pour les personnes les plus fragiles.
Un drone de la police nationale survolera la ville du Havre, afin de prévenir tout risque de débordement lors du match France-Espagne - Illustration ©Pexels
À l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne, un dispositif de sécurité renforcé sera déployé mardi soir au Havre.
La rencontre France-Espagne, dont le coup d’envoi sera donné ce mardi 14 juillet à 21 heures, fera l’objet d’une surveillance particulière au Havre.
La police nationale de Seine-Maritime mobilisera des effectifs supplémentaires afin de sécuriser les rassemblements et de prévenir d’éventuels incidents avant, pendant et après le match.
Le dispositif comprendra le survol de plusieurs secteurs de la ville par un drone de la police. Les périmètres concernés et les conditions d’utilisation de cet équipement ont été définis par un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime.
La rencontre France-Espagne, dont le coup d’envoi sera donné ce mardi 14 juillet à 21 heures, fera l’objet d’une surveillance particulière au Havre.
La police nationale de Seine-Maritime mobilisera des effectifs supplémentaires afin de sécuriser les rassemblements et de prévenir d’éventuels incidents avant, pendant et après le match.
Le dispositif comprendra le survol de plusieurs secteurs de la ville par un drone de la police. Les périmètres concernés et les conditions d’utilisation de cet équipement ont été définis par un arrêté de la préfecture de Seine-Maritime.