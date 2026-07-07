Incendie en bordure de la RN13 : la circulation coupée dans les deux sens dans l'Eure

Les sapeurs-pompiers sont çà pied d'oeuvre depuis quelqiues heures dans le secteur de Miserey - Photo © Fred/infonormandie
La RN13 est fermée à la circulation dans les deux sens ce mardi après-midi entre Miserey et Boncourt (Eure). La décision a été prise en raison d'un important incendie de plaine qui s'est déclaré en bordure de l'axe et dont les fumées réduisent fortement la visibilité sur la chaussée.
Selon les informations de la Direction interdépartementale des routes, la présence de fumée est signalée au niveau du point kilométrique 14+700, sur la commune de Miserey. Par mesure de sécurité, la fermeture de la RN13 a été mise en œuvre dans les deux sens à hauteur du PR 14, sur la commune de Boncourt.
Selon les informations de la Direction interdépartementale des routes, la présence de fumée est signalée au niveau du point kilométrique 14+700, sur la commune de Miserey. Par mesure de sécurité, la fermeture de la RN13 a été mise en œuvre dans les deux sens à hauteur du PR 14, sur la commune de Boncourt.
Déviation obligatoire
Cette mesure concerne l'ensemble des véhicules et est obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les services de secours et les gestionnaires de la route sont mobilisés sur place afin de sécuriser le secteur et permettre l'intervention sur le sinistre.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à suivre les itinéraires de déviation mis en place ou les indications de la gendarmerie sur place.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à suivre les itinéraires de déviation mis en place ou les indications de la gendarmerie sur place.
La N 13 a été fermée en milieu d'aprèès-midi pour des raisons de sécurité en ra&ison d'un épais panachze de fumée - Photo ©Fred/nfonormandie