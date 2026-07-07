À Neuville-lès-Dieppe, un jeune conducteur de scooter contrôlé ivre et sans assurance

Le jeune homme a été contrôlé doublement en infraction au guidon de son scooter - Illustration © Adobe Stock
À Neuville-lès-Dieppe, une patrouille de police a décidé de contrôler un scooter qui circulait rue du Général-de-Gaulle, ce lundi en début de soirée. Le deux-roues s’est finalement immobilisé rue de l’Avenir, où les fonctionnaires ont procédé aux vérifications.
Le pilote du deux-roues, un homme de 20 ans, n’était pas assuré. Les policiers ont également constaté qu’il sentait fortement l’alcool, ce qui les a conduits à le ramener au commissariat pour un dépistage plus précis.
Le pilote du deux-roues, un homme de 20 ans, n’était pas assuré. Les policiers ont également constaté qu’il sentait fortement l’alcool, ce qui les a conduits à le ramener au commissariat pour un dépistage plus précis.
0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré
Soumis à l’éthylomètre, le jeune homme présentait un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit au-dessus du seuil délictuel. Son scooter a été placé en fourrière.
À l’issue de la procédure, le jeune homme, récupéré par un proche, a pu regagner son domicile.
À l’issue de la procédure, le jeune homme, récupéré par un proche, a pu regagner son domicile.