À Neuville-lès-Dieppe, un jeune conducteur de scooter contrôlé ivre et sans assurance


Le conducteur de 20 ans a été intercepté par la police alors qu’il circulait dans les rues de Neuville-lès-Dieppe, en Seine-Maritime. Son scooter a été placé en fourrière.



Mardi 7 Juillet 2026 - 11:25


Le jeune homme a été contrôlé doublement en infraction au guidon de son scooter - Illustration © Adobe Stock
Le jeune homme a été contrôlé doublement en infraction au guidon de son scooter - Illustration © Adobe Stock
À Neuville-lès-Dieppe, une patrouille de police a décidé de contrôler un scooter qui circulait rue du Général-de-Gaulle, ce lundi en début de soirée. Le deux-roues s’est finalement immobilisé rue de l’Avenir, où les fonctionnaires ont procédé aux vérifications.

Le pilote du deux-roues, un homme de 20 ans, n’était pas assuré. Les policiers ont également constaté qu’il sentait fortement l’alcool, ce qui les a conduits à le ramener au commissariat pour un dépistage plus précis.

0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré

Soumis à l’éthylomètre, le jeune homme présentait un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit au-dessus du seuil délictuel. Son scooter a été placé en fourrière.

À l’issue de la procédure, le jeune homme, récupéré par un proche, a pu regagner son domicile.
 


Tags : alcool, enquête, faits divers, Neuville-lès-Dieppe, police, Seine-Maritime


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