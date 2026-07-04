Trafic de drogue en Seine-Maritime et dans l'Eure : quatre chefs de réseau écroués après un vaste coup de filet

Neuf personnes ont été mises en examen dans le cadre de l’enquête sur un important trafic de stupéfiants implanté dans le quartier du Clairval à Lillebonne. Quatre d’entre elles ont été placées en détention provisoire.