Trafic de drogue en Seine-Maritime et dans l'Eure : quatre chefs de réseau écroués après un vaste coup de filet

Les saisies opérées lors des perquisitions par les enquêteurs dans le cadre de ce trafic ont été fructiueuses - Photo ©gendarmerie76
Le parquet du Havre a annoncé, ce samedi 4 juillet, l’ouverture d’une information judiciaire visant principalement des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, commis en Normandie entre le 1er janvier 2024 et le 29 juin 2026.
Cette procédure fait suite au vaste coup de filet mené en début de semaine, qui avait conduit à l’interpellation de 13 personnes. Au terme des présentations devant le juge d’instruction, neuf suspects ont été mis en examen. Quatre ont été placés en détention provisoire, dont trois après débat différé, tandis que cinq autres ont été placés sous contrôle judiciaire.
Cette procédure fait suite au vaste coup de filet mené en début de semaine, qui avait conduit à l’interpellation de 13 personnes. Au terme des présentations devant le juge d’instruction, neuf suspects ont été mis en examen. Quatre ont été placés en détention provisoire, dont trois après débat différé, tandis que cinq autres ont été placés sous contrôle judiciaire.
Un trafic très structuré
Selon la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, les déclarations des personnes mises en cause divergent encore et il appartiendra désormais au juge d’instruction de déterminer précisément le rôle de chacun.
Le parquet souligne toutefois l’ampleur du réseau : un compte Snapchat utilisé pour promouvoir le trafic comptabilisait plus de 1 815 abonnés avant sa fermeture, illustrant l’organisation et la visibilité du point de vente.
Le parquet souligne toutefois l’ampleur du réseau : un compte Snapchat utilisé pour promouvoir le trafic comptabilisait plus de 1 815 abonnés avant sa fermeture, illustrant l’organisation et la visibilité du point de vente.
Rappel des faits
Le 30 juin, treize personnes avaient été interpellées dans le quartier du Clairval, à Lillebonne, lors d’une vaste opération judiciaire visant un réseau de trafic de stupéfiants. Cette action s’inscrivait dans le cadre du groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) mis en place en mars 2026 afin de lutter contre les phénomènes de délinquance qui affectent le quartier et ses habitants.
Le 30 juin, treize personnes avaient été interpellées dans le quartier du Clairval, à Lillebonne, lors d’une vaste opération judiciaire visant un réseau de trafic de stupéfiants. Cette action s’inscrivait dans le cadre du groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) mis en place en mars 2026 afin de lutter contre les phénomènes de délinquance qui affectent le quartier et ses habitants.