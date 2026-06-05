Festival Les Embarqués : une escale théâtrale à Cailly-sur-Eure ce vendredi

Le Festival Les Embarqués poursuit sa tournée à travers l’agglomération Seine-Eure et fait étape à Cailly-sur-Eure ce vendredi 5 juin. Les habitants sont invités à assister gratuitement à un spectacle en plein air proposé par la Compagnie Bravache.



Le rendez-vous est fixé à 19 heures devant la mairie. La troupe présentera L’Iliade, une adaptation libre et décalée du célèbre récit antique qui retrace la guerre de Troie. Le spectacle, accessible à tous les publics, promet humour, action et participation du public.