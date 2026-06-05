Festival Les Embarqués : une escale théâtrale à Cailly-sur-Eure ce vendredi

Le Festival Les Embarqués poursuit sa tournée à travers l’agglomération Seine-Eure et fait étape à Cailly-sur-Eure ce vendredi 5 juin. Les habitants sont invités à assister gratuitement à un spectacle en plein air proposé par la Compagnie Bravache.
Le rendez-vous est fixé à 19 heures devant la mairie. La troupe présentera L’Iliade, une adaptation libre et décalée du célèbre récit antique qui retrace la guerre de Troie. Le spectacle, accessible à tous les publics, promet humour, action et participation du public.
Le rendez-vous est fixé à 19 heures devant la mairie. La troupe présentera L’Iliade, une adaptation libre et décalée du célèbre récit antique qui retrace la guerre de Troie. Le spectacle, accessible à tous les publics, promet humour, action et participation du public.
Une relecture originale de l’épopée grecque
Avec L’Iliade, la Compagnie Bravache revisite les aventures d’Achille, Ulysse, Hélène et Pâris dans une mise en scène contemporaine. Les artistes entendent faire revivre cette histoire mythologique avec énergie et dérision, en mêlant théâtre de rue et comédie.
La représentation, d’une durée comprise entre 40 et 55 minutes, est gratuite et ouverte à tous.
La représentation, d’une durée comprise entre 40 et 55 minutes, est gratuite et ouverte à tous.
Le festival sillonne le territoire
Organisé par l’Agglomération Seine-Eure, le Festival Les Embarqués propose du 4 au 14 juin une série de spectacles entre terre et eau dans plusieurs communes du territoire. Après Cailly-sur-Eure, la programmation se poursuivra notamment à La Saussaye, Mandeville, Saint-Germain-de-Pasquier, Amfreville-sous-les-Monts ou encore Criquebeuf-sur-Seine, avant un final les 13 et 14 juin au parc de Léry-Poses.
Plus d'infos sur le site Seine-Eure : https://www.agglo-seine-eure.fr/festival-les-embarques/
Plus d'infos sur le site Seine-Eure : https://www.agglo-seine-eure.fr/festival-les-embarques/
INFOS PRATIQUES
* Vendredi 5 juin 2026
* 19 h
* Devant la mairie de Cailly-sur-Eure
* Spectacle : L’Iliade – Compagnie Bravache
* Entrée gratuite
* Tout public
* Durée : 40 à 55 minutes environ
* Vendredi 5 juin 2026
* 19 h
* Devant la mairie de Cailly-sur-Eure
* Spectacle : L’Iliade – Compagnie Bravache
* Entrée gratuite
* Tout public
* Durée : 40 à 55 minutes environ