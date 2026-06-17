Verneuil-sur-Avre : le Silo lance ses « Guinguettes » estivales avec concerts, animations et restauration

Le duo mêle rap poétique, violon et influences balkaniques : « Que diable ! » sera sur scène le 29 août - Photo crédit Julien Argence
Le Silo investit ses espaces extérieurs pour proposer un nouveau rendez-vous estival placé sous le signe de la convivialité. Les « Guinguettes du Silo » prendront place à l’arrière de la salle lors de trois soirées programmées les 26 juin, 9 juillet et 28 août, à partir de 19 heures.
L’objectif est d’offrir un lieu de rencontre ouvert à tous, mêlant musique, restauration, animations et découvertes artistiques dans une ambiance chaleureuse. Un bar et un espace de restauration seront installés sur place.
L’objectif est d’offrir un lieu de rencontre ouvert à tous, mêlant musique, restauration, animations et découvertes artistiques dans une ambiance chaleureuse. Un bar et un espace de restauration seront installés sur place.
Une programmation éclectique
La première soirée, le vendredi 26 juin, marquera le lancement de la saison avec la chorale Musiques actuelles du Silo, une prestation du groupe de percussions Tambidjem, le karaoké live « Karamazo » animé par Ségurant et un DJ set d’Alibanger pour clôturer la soirée.
Le jeudi 9 juillet, la programmation fera la part belle à la chanson et aux musiques du monde avec le groupe pop « Avec des gens armés » et l’artiste Samuka, dont l’univers musical puise dans le reggae, la chanson française et les sonorités venues d’ailleurs.
Enfin, le vendredi 28 août, la dernière guinguette accueillera Davy One Man Band, artiste folk et chanson, ainsi que le duo « Que Diable ! », qui mêle rap poétique, violon et influences balkaniques.
Le jeudi 9 juillet, la programmation fera la part belle à la chanson et aux musiques du monde avec le groupe pop « Avec des gens armés » et l’artiste Samuka, dont l’univers musical puise dans le reggae, la chanson française et les sonorités venues d’ailleurs.
Enfin, le vendredi 28 août, la dernière guinguette accueillera Davy One Man Band, artiste folk et chanson, ainsi que le duo « Que Diable ! », qui mêle rap poétique, violon et influences balkaniques.
Un rendez-vous accessible à tous
Fidèle à son projet culturel, le Silo a choisi de maintenir un accès à prix libre afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces rendez-vous estivaux.
À travers cette nouvelle formule, l’établissement entend favoriser les rencontres entre habitants, valoriser les artistes du territoire et faire vivre ses espaces extérieurs tout au long de l’été.
À travers cette nouvelle formule, l’établissement entend favoriser les rencontres entre habitants, valoriser les artistes du territoire et faire vivre ses espaces extérieurs tout au long de l’été.
INFOS PRATIQUES
* Dates : 26 juin, 9 juillet et 28 août 2026
* Horaire : 19 h
* Lieu : Le Silo, Verneuil-sur-Avre
* Entrée : prix libre
* Restauration et bar sur place
* Dates : 26 juin, 9 juillet et 28 août 2026
* Horaire : 19 h
* Lieu : Le Silo, Verneuil-sur-Avre
* Entrée : prix libre
* Restauration et bar sur place