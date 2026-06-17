Verneuil-sur-Avre : le Silo lance ses « Guinguettes » estivales avec concerts, animations et restauration

La première soirée, le vendredi 26 juin, marquera le lancement de la saison avec la chorale Musiques actuelles du Silo, une prestation du groupe de percussions Tambidjem, le karaoké live « Karamazo » animé par Ségurant et un DJ set d’Alibanger pour clôturer la soirée.



Le jeudi 9 juillet, la programmation fera la part belle à la chanson et aux musiques du monde avec le groupe pop « Avec des gens armés » et l’artiste Samuka, dont l’univers musical puise dans le reggae, la chanson française et les sonorités venues d’ailleurs.



Enfin, le vendredi 28 août, la dernière guinguette accueillera Davy One Man Band, artiste folk et chanson, ainsi que le duo « Que Diable ! », qui mêle rap poétique, violon et influences balkaniques.