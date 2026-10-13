Fécamp : les réseaux sociaux au cœur d’un trafic de drogue, deux hommes en détention

Le 28 septembre 2026, les policiers fécampois ont lancé une opération avec le renfort de policiers départementaux et d’une compagnie républicaine de sécurité. Plusieurs protagonistes ont été interpellés sans incident.



À l’issue des gardes à vue, les deux principaux mis en cause ont été déférés devant le parquet en vue d’une comparution immédiate et placés en détention.



Les consommateurs identifiés au cours de l’enquête feront, quant à eux, l’objet de mesures alternatives auprès du délégué du procureur de la République, indique une source policière.

