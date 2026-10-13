Fécamp : les réseaux sociaux au cœur d’un trafic de drogue, deux hommes en détention

Le démantèlement de ce trafic intervient après plusieurs mois d’enquête - lllustration
Plusieurs mois d’enquête ont permis aux policiers de Fécamp de mettre au jour un réseau de revente de produits stupéfiants. Les investigations ont notamment permis de repérer des lieux de transaction dans les parties communes d’un immeuble.
Deux hommes, âgés de 25 et 26 ans, sont soupçonnés d’avoir organisé ce trafic avec l’aide de complices. Les échanges s’effectuaient principalement par l’intermédiaire des réseaux sociaux..
Deux hommes, âgés de 25 et 26 ans, sont soupçonnés d’avoir organisé ce trafic avec l’aide de complices. Les échanges s’effectuaient principalement par l’intermédiaire des réseaux sociaux..
Plusieurs interpellations sans incident
Le 28 septembre 2026, les policiers fécampois ont lancé une opération avec le renfort de policiers départementaux et d’une compagnie républicaine de sécurité. Plusieurs protagonistes ont été interpellés sans incident.
À l’issue des gardes à vue, les deux principaux mis en cause ont été déférés devant le parquet en vue d’une comparution immédiate et placés en détention.
Les consommateurs identifiés au cours de l’enquête feront, quant à eux, l’objet de mesures alternatives auprès du délégué du procureur de la République, indique une source policière.
À l’issue des gardes à vue, les deux principaux mis en cause ont été déférés devant le parquet en vue d’une comparution immédiate et placés en détention.
Les consommateurs identifiés au cours de l’enquête feront, quant à eux, l’objet de mesures alternatives auprès du délégué du procureur de la République, indique une source policière.