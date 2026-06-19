Eure : l'école primaire de Cierrey ferme ses portes en raison de la canicule

L'école restera donc fermée pendant deux jours, avec toutefois des dispositions particulières pour les familles qui ne disposent d'aucune solution de garde, indique la mairie - Illustration © Pexels
Dans un arrêté municipal signé ce vendredi 19 juin, le maire Bruno Suppliciau justifie cette décision par les risques que fait peser l'épisode caniculaire sur la sécurité et la santé des enfants ainsi que du personnel de l'établissement. Les informations transmises par les services de l'État et l'évolution des prévisions météorologiques ont conduit la commune à prendre cette mesure exceptionnelle.
L'école restera donc fermée pendant deux jours, avec toutefois des dispositions particulières pour les familles qui ne disposent d'aucune solution de garde.
L'école restera donc fermée pendant deux jours, avec toutefois des dispositions particulières pour les familles qui ne disposent d'aucune solution de garde.
Un accueil minimum maintenu
L'arrêté municipal prévoit la mise en place d'un service minimum d'accueil pour les élèves concernés. Celui-ci sera assuré le lundi 22 juin.
La restauration scolaire fonctionnera également ce même jour. En revanche, elle ne sera pas assurée le mardi 23 juin. Les familles devront alors prévoir un repas froid pour les enfants accueillis dans le cadre du dispositif mis en place par la commune.
Les autorités municipales précisent que les familles seront informées par les moyens habituels de communication, notamment par voie d'affichage et via les supports municipaux.
La restauration scolaire fonctionnera également ce même jour. En revanche, elle ne sera pas assurée le mardi 23 juin. Les familles devront alors prévoir un repas froid pour les enfants accueillis dans le cadre du dispositif mis en place par la commune.
Les autorités municipales précisent que les familles seront informées par les moyens habituels de communication, notamment par voie d'affichage et via les supports municipaux.
La mesure pourrait être prolongée
La municipalité indique par ailleurs que cette fermeture exceptionnelle pourra être prolongée si les conditions météorologiques ou sanitaires l'exigent.
Cette décision intervient alors que plusieurs départements français sont confrontés à des températures particulièrement élevées pour la période. Les autorités sanitaires recommandent de limiter les activités physiques aux heures les plus chaudes de la journée, de maintenir les locaux aussi frais que possible et de veiller à une hydratation régulière, en particulier pour les enfants et les personnes vulnérables.
À ce stade, aucune autre fermeture d'école n'a été annoncée officiellement dans le département de l'Eure.
Cette décision intervient alors que plusieurs départements français sont confrontés à des températures particulièrement élevées pour la période. Les autorités sanitaires recommandent de limiter les activités physiques aux heures les plus chaudes de la journée, de maintenir les locaux aussi frais que possible et de veiller à une hydratation régulière, en particulier pour les enfants et les personnes vulnérables.
À ce stade, aucune autre fermeture d'école n'a été annoncée officiellement dans le département de l'Eure.
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