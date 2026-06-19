Eure : l'école primaire de Cierrey ferme ses portes en raison de la canicule

Face aux fortes chaleurs annoncées en début de semaine prochaine, la commune de Cierrey, près d'Évreux, a décidé de fermer exceptionnellement son école primaire les lundi 22 et mardi 23 juin. Un service minimum d'accueil sera toutefois assuré afin de répondre aux besoins des familles.