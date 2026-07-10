Deux feux de récolte brûlent 28 hectares dans l’Eure : 130 sapeurs-pompiers engagés


Pas moins de 130 sapeurs-pompiers sont engagés ce vendredi après-midi dans l'Eure. Ils sont confrontés à deux feux de récolte à Marbeuf et Manthelon.



Vendredi 10 Juillet 2026 - 12:02


Les deux d'espaces naturels mobilisent depuis quelques jours un impressionnant dispositif de luette contre les incendies - Photo ©Sdis27
Les deux d'espaces naturels mobilisent depuis quelques jours un impressionnant dispositif de luette contre les incendies - Photo ©Sdis27
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont mobilisés ce vendredi sur deux incendies de récolte dans le secteur de Mesnils-sur-Iton. Les importants panaches de fumée provoquent un afflux d’appels au centre de traitement de l’alerte, indique-t-on au Service départeùmental d'incendie et de secours (Sdis27). .

Deux feux de récolte sont actuellement combattus à Marbeuf et Manthelon, communes déléguées de Mesnils-sur-Iton. Au total, 28 hectares ont été parcourus par les flammes.

L’activité opérationnelle reste toutefois contenue dans le département, avec huit interventions menées simultanément, dont ces deux incendies agricoles.

Le feu a parcouru cette parcelle cet après-midi - Photo ©Sdis27
Le feu a parcouru cette parcelle cet après-midi - Photo ©Sdis27
 

Deux fois plus d’appels que d’habitude

Les panaches de fumée visibles à plusieurs kilomètres suscitent de nombreux signalements. Les opérateurs du CTA-Codis enregistrent ainsi deux fois plus d’appels qu’à l’accoutumée.

Quelque 130 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain, sur les 300 mobilisés dans le cadre du dispositif opérationnel.




Tags : canicule, Eure, faits divers, incendie, Manthelon, pompiers, sécheresse, végétation


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…