Deux feux de récolte brûlent 28 hectares dans l’Eure : 130 sapeurs-pompiers engagés

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont mobilisés ce vendredi sur deux incendies de récolte dans le secteur de Mesnils-sur-Iton. Les importants panaches de fumée provoquent un afflux d’appels au centre de traitement de l’alerte, indique-t-on au Service départeùmental d'incendie et de secours (Sdis27). .



Deux feux de récolte sont actuellement combattus à Marbeuf et Manthelon, communes déléguées de Mesnils-sur-Iton. Au total, 28 hectares ont été parcourus par les flammes.



L’activité opérationnelle reste toutefois contenue dans le département, avec huit interventions menées simultanément, dont ces deux incendies agricoles.