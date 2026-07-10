Deux feux de récolte brûlent 28 hectares dans l’Eure : 130 sapeurs-pompiers engagés

Les deux d'espaces naturels mobilisent depuis quelques jours un impressionnant dispositif de luette contre les incendies - Photo ©Sdis27
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont mobilisés ce vendredi sur deux incendies de récolte dans le secteur de Mesnils-sur-Iton. Les importants panaches de fumée provoquent un afflux d’appels au centre de traitement de l’alerte, indique-t-on au Service départeùmental d'incendie et de secours (Sdis27). .
Deux feux de récolte sont actuellement combattus à Marbeuf et Manthelon, communes déléguées de Mesnils-sur-Iton. Au total, 28 hectares ont été parcourus par les flammes.
L’activité opérationnelle reste toutefois contenue dans le département, avec huit interventions menées simultanément, dont ces deux incendies agricoles.
Deux feux de récolte sont actuellement combattus à Marbeuf et Manthelon, communes déléguées de Mesnils-sur-Iton. Au total, 28 hectares ont été parcourus par les flammes.
L’activité opérationnelle reste toutefois contenue dans le département, avec huit interventions menées simultanément, dont ces deux incendies agricoles.
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Deux fois plus d’appels que d’habitude
Les panaches de fumée visibles à plusieurs kilomètres suscitent de nombreux signalements. Les opérateurs du CTA-Codis enregistrent ainsi deux fois plus d’appels qu’à l’accoutumée.
Quelque 130 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain, sur les 300 mobilisés dans le cadre du dispositif opérationnel.
Quelque 130 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain, sur les 300 mobilisés dans le cadre du dispositif opérationnel.
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