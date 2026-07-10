Faux policiers signalés dans l’Eure : la mairie de Douains appelle à la vigilance

Dans la majorité des cas, les intrus ciblent les personnes âgées et vulnérables. Ne pas hésiter à contacter le 17 en cas de doute - Illustration ©Adobe Stock
Selon le message publié via le dispositif d’alerte communal, des individus se faisant passer pour des policiers seraient actuellement en train d’opérer à Vaux-sur-Eure.
La mairie appelle les habitants à la plus grande prudence et recommande de ne pas laisser entrer ces personnes à leur domicile. En cas de démarchage suspect, il est demandé d’alerter immédiatement la mairie et, plus largement, les forces de l’ordre.
La mairie appelle les habitants à la plus grande prudence et recommande de ne pas laisser entrer ces personnes à leur domicile. En cas de démarchage suspect, il est demandé d’alerter immédiatement la mairie et, plus largement, les forces de l’ordre.
Comment réagir ?
En cas de doute face à une personne se présentant comme un policier :
• ne laissez pas entrer l’individu sans avoir vérifié son identité ;
• demandez sa carte professionnelle et, si nécessaire, refermez la porte pour effectuer une vérification ;
• contactez le 17 si le comportement vous paraît suspect ou en cas de tentative d’intrusion.
Les escroqueries au faux policier visent souvent les personnes âgées ou isolées afin de pénétrer dans leur domicile pour y commettre des vols. La plus grande vigilance est donc recommandée.
• ne laissez pas entrer l’individu sans avoir vérifié son identité ;
• demandez sa carte professionnelle et, si nécessaire, refermez la porte pour effectuer une vérification ;
• contactez le 17 si le comportement vous paraît suspect ou en cas de tentative d’intrusion.
Les escroqueries au faux policier visent souvent les personnes âgées ou isolées afin de pénétrer dans leur domicile pour y commettre des vols. La plus grande vigilance est donc recommandée.