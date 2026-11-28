Dans chacune des quatre disciplines représentées, deux distinctions seront décernées : le Prix du public et le Prix de la Ville d’Évreux. La remise des récompenses se déroulera le vendredi 11 décembre à 18 h 30, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.



Pour clôturer le salon sur une note musicale, le groupe Grand Ouest donnera un concert gratuit le dimanche 6 décembre à 15 heures. Le groupe se définit ainsi sur sa page Facebook : « Quintet pop folk à situer quelque part entre Maxime le Forestier, Radiohead et Rachid Taha »,

