Le Salon des Arts d’Évreux célèbre cette année sa 30e édition. Organisé par la Maison des Arts Solange-Baudoux, ce rendez-vous réunira, du vendredi 4 au dimanche 6 décembre, des artistes amateurs, adolescents et adultes, venus présenter leurs créations.
Jean Delachartre sera l’invité d’honneur de cette édition, à laquelle participeront également les lauréats de 2025. Les trois photo-clubs ébroïciens seront présents pour partager leur regard sur la photographie à travers « Évreux-Photo ».
Jean Delachartre sera l’invité d’honneur de cette édition, à laquelle participeront également les lauréats de 2025. Les trois photo-clubs ébroïciens seront présents pour partager leur regard sur la photographie à travers « Évreux-Photo ».
Huit prix pour récompenser les artistes
Dans chacune des quatre disciplines représentées, deux distinctions seront décernées : le Prix du public et le Prix de la Ville d’Évreux. La remise des récompenses se déroulera le vendredi 11 décembre à 18 h 30, dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.
Pour clôturer le salon sur une note musicale, le groupe Grand Ouest donnera un concert gratuit le dimanche 6 décembre à 15 heures. Le groupe se définit ainsi sur sa page Facebook : « Quintet pop folk à situer quelque part entre Maxime le Forestier, Radiohead et Rachid Taha »,
Pour clôturer le salon sur une note musicale, le groupe Grand Ouest donnera un concert gratuit le dimanche 6 décembre à 15 heures. Le groupe se définit ainsi sur sa page Facebook : « Quintet pop folk à situer quelque part entre Maxime le Forestier, Radiohead et Rachid Taha »,
■ À SAVOIR — LE SALON EN PRATIQUE
Du 4 au 6 décembre 2026
Halle des expositions d’Évreux
Avenue Foch
Horaires : vendredi de 14 h à 18 h ; samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite
Concert Grand Ouest : dimanche à 15 h.
02 32 78 85 40 · culture.evreux.fr
Du 4 au 6 décembre 2026
Halle des expositions d’Évreux
Avenue Foch
Horaires : vendredi de 14 h à 18 h ; samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite
Concert Grand Ouest : dimanche à 15 h.
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