« Un siècle de colère » : c’est sous ce titre que le Conservatoire à rayonnement départemental d’Évreux propose un concert consacré à Charles Mingus, figure emblématique du jazz engagé.
Dirigé par Sylvain Malézieux, le Big Band du Conservatoire accueillera pour l’occasion le saxophoniste Hamza Touré. Ensemble, les musiciens feront revivre un héritage musical marqué par l’engagement, la liberté et l’inventivité..
Dirigé par Sylvain Malézieux, le Big Band du Conservatoire accueillera pour l’occasion le saxophoniste Hamza Touré. Ensemble, les musiciens feront revivre un héritage musical marqué par l’engagement, la liberté et l’inventivité..
Concert gratuit pour les moins de 18 ans
Le rendez-vous est fixé au samedi 5 décembre à 17 heures, au lycée Aristide-Briand, à Évreux. Le concert durera une heure trente.
Les places sont proposées au tarif de 7 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les élèves du Conservatoire.
Infos pratiques
Les billets sont à retirer à l’accueil du Conservatoire, 12 ter, rue Jean-Jaurès, à Évreux, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h15 le vendredi).
Renseignements au 02 32 38 64 62 ou par courriel à crd@epn-agglo.fr. Programmation complète sur culture.evreux.fr
Les places sont proposées au tarif de 7 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les élèves du Conservatoire.
Infos pratiques
Les billets sont à retirer à l’accueil du Conservatoire, 12 ter, rue Jean-Jaurès, à Évreux, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h15 le vendredi).
Renseignements au 02 32 38 64 62 ou par courriel à crd@epn-agglo.fr. Programmation complète sur culture.evreux.fr