Le rendez-vous est fixé au samedi 5 décembre à 17 heures, au lycée Aristide-Briand, à Évreux. Le concert durera une heure trente.



Les places sont proposées au tarif de 7 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les élèves du Conservatoire.



Infos pratiques



Les billets sont à retirer à l’accueil du Conservatoire, 12 ter, rue Jean-Jaurès, à Évreux, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h15 le vendredi).



Renseignements au 02 32 38 64 62 ou par courriel à crd@epn-agglo.fr. Programmation complète sur culture.evreux.fr

