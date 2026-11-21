Classé quatrième ex aequo avec quatre autres candidats, Lucas Monnier rejoint ainsi les huit lauréats de cette édition 2026. La première place est revenue à Sacha Rault, 21 ans, originaire de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine, devant Florent Bertaux de Mont-de-Marsan (Landes) et de Marius Dayral de Naucelles, dans le Cantal.



Pour Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, ce concours constitue « un véritable tremplin de carrière » susceptible d’ouvrir aux jeunes professionnels les portes des compétitions internationales ou de les conduire à s’installer à leur compte.