Lucas Monnier a fait briller le savoir-faire artisanal eurois à Livron-sur-Drôme (Drôme), où s’est déroulée la finale du 45e Concours des meilleurs jeunes boulangers de France. Le palmarès a été dévoilé vendredi 20 novembre au soir.
Le boulanger de Gravigny figurait parmi les 18 finalistes issus des sélections départementales et régionales. Durant trois jours, les candidats ont enchaîné les épreuves théoriques et pratiques sous le regard de deux jurys d’experts.
Le boulanger de Gravigny figurait parmi les 18 finalistes issus des sélections départementales et régionales. Durant trois jours, les candidats ont enchaîné les épreuves théoriques et pratiques sous le regard de deux jurys d’experts.
Un tremplin pour sa carrière
Classé quatrième ex aequo avec quatre autres candidats, Lucas Monnier rejoint ainsi les huit lauréats de cette édition 2026. La première place est revenue à Sacha Rault, 21 ans, originaire de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine, devant Florent Bertaux de Mont-de-Marsan (Landes) et de Marius Dayral de Naucelles, dans le Cantal.
Pour Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, ce concours constitue « un véritable tremplin de carrière » susceptible d’ouvrir aux jeunes professionnels les portes des compétitions internationales ou de les conduire à s’installer à leur compte.
Pour Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, ce concours constitue « un véritable tremplin de carrière » susceptible d’ouvrir aux jeunes professionnels les portes des compétitions internationales ou de les conduire à s’installer à leur compte.