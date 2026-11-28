Une boîte à chaussures, quelques cadeaux et un peu de générosité : à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville d’Évreux organise une collecte solidaire en partenariat avec les associations caritatives locales.
Le principe est simple : glisser dans une boîte un vêtement chaud, une gourmandise, un produit d’hygiène, un cadeau de loisirs (livre, jeu de société…) et un petit mot réconfortant..
Le principe est simple : glisser dans une boîte un vêtement chaud, une gourmandise, un produit d’hygiène, un cadeau de loisirs (livre, jeu de société…) et un petit mot réconfortant..
Où déposer les cadeaux ?
Les participants sont invités à emballer leur boîte dans du papier cadeau et à préciser à qui elle est destinée : homme (H), femme (F), mixte (M) ou enfant (E), en indiquant la taille du vêtement.
Les colis pourront être déposés du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre à l’accueil de la mairie d’Évreux, place du Général-de-Gaulle, ainsi que dans les mairies annexes.
Les animaux de compagnie ne sont pas oubliés : il est également possible de confectionner une boîte à leur intention, en précisant si elle est destinée à un chat ou à un chien.
Plus d’informations sur evreux.fr
Les colis pourront être déposés du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre à l’accueil de la mairie d’Évreux, place du Général-de-Gaulle, ainsi que dans les mairies annexes.
Les animaux de compagnie ne sont pas oubliés : il est également possible de confectionner une boîte à leur intention, en précisant si elle est destinée à un chat ou à un chien.
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