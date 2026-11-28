Évreux : des boîtes de Noël pour offrir un peu de réconfort aux plus démunis

Du 30 novembre au 18 décembre, les Ébroïciens sont invités à confectionner des colis cadeaux destinés aux personnes en situation de précarité ou d’isolement.

Publié le Samedi 28 Novembre 2026 à 21:11 Mis à jour : 28/11 - 21:15