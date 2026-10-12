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Tags : Eure, Saint-Christophe-sur-Condé


Eure : une voiture de rallye percute un arbre, deux blessés dont une femme en urgence absolue


Deux personnes ont été blessées dans la sortie de route d’une voiture participant à un rallye, dimanche 11 octobre, à Saint-Christophe-sur-Condé.


Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 18:01


L'accident est survenu sur cette route du Lieu aux Clercs, à Saint-Christophe-sur-Condé
L'accident est survenu sur cette route du Lieu aux Clercs, à Saint-Christophe-sur-Condé
Une voiture qui participait à un rallye a quitté la chaussée avant de percuter un arbre, route du Lieu aux Clercs, à Saint-Christophe-sur-Condé (Eure). L’accident s’est produit peu avant 16 h 30.

Les deux occupants ont été blessés. Une femme de 37 ans, prise en charge en urgence absolue, a été transportée au centre hospitalier d’Elbeuf, en Seine-Maritime. Un homme de 35 ans a été évacué en urgence relative vers l’hôpital de Pont-Audemer.

Enquête de gendarmerie

Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, indique le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour préciser les circonstances de cette sortie de route.
 


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