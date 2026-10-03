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Tags : Criquebeuf-la-Campagne, Eure, incendie


Eure : une maison partiellement ravagée par un incendie à Criquebeuf-la-Campagne


Un incendie a fortement endommagé une habitation, ce samedi matin, route de Louviers. Les occupants ont pu sortir sans être blessés. Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés.


Publié le Samedi 3 Octobre 2026 à 11:44


Le premier étage était embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Le premier étage était embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Le premier étage était entièrement embrasé à l’arrivée des secours. Prévenus à 4 h 55, ce samedi 3 octobre, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans une maison située route de Louviers, à Criquebeuf-la-Campagne, dans l’Eure.

Les occupants avaient quitté l’habitation pour se mettre en sécurité avant leur arrivée. Aucun n’a été blessé.

Trois lances pour contenir les flammes

Les secours ont déployé trois lances à incendie pour combattre les flammes et empêcher leur propagation au reste de la maison. Au total, dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés.

Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), contacté en milieu de matinée,  l'incendie est circonscrit, mais les soldats du feu sont toujours sur place. L’habitation a été fortement endommagée. L'origine du départ de feu n'a pas été précisé.
 


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