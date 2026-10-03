Eure : une maison partiellement ravagée par un incendie à Criquebeuf-la-Campagne

Les secours ont déployé trois lances à incendie pour combattre les flammes et empêcher leur propagation au reste de la maison. Au total, dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés.



Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27), contacté en milieu de matinée, l'incendie est circonscrit, mais les soldats du feu sont toujours sur place. L’habitation a été fortement endommagée. L'origine du départ de feu n'a pas été précisé.

