Calvados : un agent autoroutier mortellement percuté sur l'autoroute A13 près de Dozulé

Des agents autoroutiers sont régulièrement fauchés, parfois mortellement, lors d'interventions de securité - Illustration © infonormandie
Un agent autoroutier du centre d’exploitation de Pont-l’Évêque a été mortellement percuté alors qu’il intervenait dans une zone de balisage sur l’autoroute A13, à hauteur de Goustranville, une commiune proche de Dozulé (Calvados). L’accident s’est produit ce vendredi 2 octobre, à 5 h 37, indique le groupe Sanef dans un communiqué.
Âgé de 40 ans, cet ouvrier autoroutier qualifié est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Il travaillait au sein du groupe depuis huit ans. Deux de ses collègues se trouvaient également dans la zone d'intervention : l’un d’eux a été blessé.
Âgé de 40 ans, cet ouvrier autoroutier qualifié est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Il travaillait au sein du groupe depuis huit ans. Deux de ses collègues se trouvaient également dans la zone d'intervention : l’un d’eux a été blessé.
« Une nouvelle fois en deuil »
Le groupe Sanef exprime sa « profonde tristesse » et son soutien à la famille et aux proches de son salarié. « L’ensemble de la communauté des intervenants de la route est une nouvelle fois en deuil, victime de la violence routière », souligne-t-il.
Le communiqué ne précise ni les circonstances exactes de la collision ni la gravité des blessures du second agent.
Le communiqué ne précise ni les circonstances exactes de la collision ni la gravité des blessures du second agent.
« Profonde colère » du ministre des Transports
Dans un message publié vendredi sur X, Philippe Tabarot adresse ses condoléances aux proches de la victime. Le ministre des Transports apporte également une précision : le test d’alcoolémie de l’automobiliste qui a percuté l’agent « s’est révélé positif ».
Rappelant que les agents intervenaient pour sécuriser une zone de travaux, il dénonce les comportements dangereux au volant : « Profonde colère face aux comportements irresponsables de certains automobilistes, qui mettent en danger la vie de celles et ceux qui œuvrent pour la sécurité de tous. Ça suffit. »
Philippe Tabarot souhaite également un prompt rétablissement aux collègues blessés et apporte son soutien aux équipes de Sanef éprouvées par ce drame.
Rappelant que les agents intervenaient pour sécuriser une zone de travaux, il dénonce les comportements dangereux au volant : « Profonde colère face aux comportements irresponsables de certains automobilistes, qui mettent en danger la vie de celles et ceux qui œuvrent pour la sécurité de tous. Ça suffit. »
Philippe Tabarot souhaite également un prompt rétablissement aux collègues blessés et apporte son soutien aux équipes de Sanef éprouvées par ce drame.
Un cas pas isolé
Ce cas n'est pas isolé malheureusement : comme le rappelle à chaque fois la Sanef sur ses réseaux sociaux (ci-dessous), régulièrement, des agents autoroutiers sont victimes d'accidents, parfois mortels, alors qu'ils interviennent sur les autoroutes.
Encore un fourgon percuté et des vies en danger ! 😡 Le choc s’est produit ce matin sur l’A13 alors que notre patrouilleur protégeait l’intervention d’un dépanneur. Pas de victimes cette fois. Restez concentrés, regardez la route, rien que la route ! 🙏 @Abertis @ASFAutoroutes pic.twitter.com/KvrF1MsVVI
— Sanef groupe (@sanef_groupe) October 4, 2024
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