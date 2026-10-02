Calvados : un agent autoroutier mortellement percuté sur l'autoroute A13 près de Dozulé

Dans un message publié vendredi sur X, Philippe Tabarot adresse ses condoléances aux proches de la victime. Le ministre des Transports apporte également une précision : le test d’alcoolémie de l’automobiliste qui a percuté l’agent « s’est révélé positif ».



Rappelant que les agents intervenaient pour sécuriser une zone de travaux, il dénonce les comportements dangereux au volant : « Profonde colère face aux comportements irresponsables de certains automobilistes, qui mettent en danger la vie de celles et ceux qui œuvrent pour la sécurité de tous. Ça suffit. »



Philippe Tabarot souhaite également un prompt rétablissement aux collègues blessés et apporte son soutien aux équipes de Sanef éprouvées par ce drame.