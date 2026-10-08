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Tags : Eure, Marcilly-la-Campagne


Eure : un nouvel Écopoint à Marcilly-la-Campagne pour les déchets du quotidien


Gravats, bois, ferraille, déchets verts et encombrants peuvent être déposés dans ce nouvel équipement d’Évreux Portes de Normandie, ouvert trois jours par semaine.


Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 18:31


La nouvelle installation inaugurée à Marcilly-la-Campagne
La nouvelle installation inaugurée à Marcilly-la-Campagne
Une solution plus proche pour se débarrasser de ses déchets volumineux. À Marcilly-la-Campagne, dans l’Eure, l’agglomération Évreux Portes de Normandie (EPN) annonce l’ouverture d’un Écopoint destiné à renforcer le service proposé aux habitants du sud de son territoire.

Ce nouveau site de collecte en apport volontaire accueille les gravats, le bois, la ferraille, les déchets verts et les encombrants. Il vient compléter la déchèterie de Saint-André-de-l’Eure. Les déchets dangereux ou nécessitant un traitement particulier devront toutefois être déposés dans les déchèteries équipées pour les recevoir.

Un investissement de 810 000 euros

Jusqu’à présent, une convention avec le syndicat voisin SITREVA permettait aux habitants du sud de l’agglomération d’accéder à plusieurs déchèteries proches de leur domicile. Une organisation qui assurait un service de proximité, mais entraînait une dépense pour EPN à chaque passage dans ces installations extérieures à son territoire.

Avec ce nouvel équipement, qui représente un investissement de 810 000 euros, l’agglomération entend mieux maîtriser ses coûts et gagner en autonomie dans la gestion des déchets. « Le nouvel Écopoint s’inscrit dans la volonté de l’Agglomération de renforcer les solutions de proximité offertes aux habitants du sud du territoire », souligne Guy Lefrand à l’occasion de l’inauguration.

Les jours d’ouverture ont été choisis en fonction des jours de fermeture de la déchèterie de Saint-André-de-l’Eure, afin de faciliter l’organisation des dépôts et d’assurer une continuité de service.
 

En pratique
• Ouverture : mardi, jeudi et samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
• Déchets acceptés : gravats, bois, ferraille, déchets verts et encombrants.
• Déchets dangereux ou spécifiques : consulter les équipements adaptés sur evreuxportesdenormandie.fr⁠.


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