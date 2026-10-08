Eure : un nouvel Écopoint à Marcilly-la-Campagne pour les déchets du quotidien

Gravats, bois, ferraille, déchets verts et encombrants peuvent être déposés dans ce nouvel équipement d’Évreux Portes de Normandie, ouvert trois jours par semaine.

Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 18:31