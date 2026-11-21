Une collision entre une voiture et une moto a coûté la vie à un homme de 38 ans, vendredi 20 novembre, peu avant 20 h 30, sur la route départementale 64E à Saint-Marcel, près de Vernon (Eure).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le motard, grièvement blessé. Malgré les soins prodigués par les secours, le trentenaire n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le motard, grièvement blessé. Malgré les soins prodigués par les secours, le trentenaire n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR.
Les circonstances du drame à déterminer
Le conducteur de la voiture, âgé de 56 ans, est sorti indemne de la collision.
Onze sapeurs-pompiers des centres de secours de Vernon et de Gaillon ont été mobilisés sur les lieux de l’accident, aux côtés d’une équipe médicale et des services de police.
Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances précises du drame.
Onze sapeurs-pompiers des centres de secours de Vernon et de Gaillon ont été mobilisés sur les lieux de l’accident, aux côtés d’une équipe médicale et des services de police.
Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances précises du drame.
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