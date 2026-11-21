Eure : un motard de 38 ans perd la vie dans une collision à Saint-Marcel

Malgré les oins prodigués par les secours, le décès du conducteur de la moto a été constaté par le médecin du SMUR - Illustration ©infoNormandie

L’accident, survenu vendredi soir sur la D64E, a mobilisé onze sapeurs-pompiers et une équipe médicale du SMUR. L’automobiliste est indemne.

Publié le Samedi 21 Novembre 2026 à 18:20 Mis à jour : 21/11 - 19:28