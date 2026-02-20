Eure : un cycliste grièvement blessé, fauché par une voiture sur la D139 à Epaignes

Le sexagénaire blessé grièvement selon les secours a été emmené sous assistance médicale vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen - Illustration infoNormandie
Un sexagénaire a été violemment percuté alors qu’il circulait à vélo, tôt ce vendredi, sur la route départementale 139 dans le secteur d’Epaignes (Eure). L’automobiliste impliqué avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours.
Selon les premiers éléments, l’homme de 62 ans a été retrouvé grièvement blessé, à proximité de sa bicyclette lourdement endommagée. Les secours sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les gestes d’urgence.
Transporté au CHU de Rouen en urgence absolue
Pris en charge par une équipe du SMUR, le blessé a été stabilisé sur place avant d’être transporté en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen (Seine-Maritime).
Note - Précisions
L'automobiliste impliqué nous demande de préciser qu'il est « la personne qui a appelé les secours ». « J'étais sur les lieux de l'accident, pendant l'accident jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie et des secours.
J'ai également été pris en charge par les secours ».
Selon la gendarmerie, le conducteur en cause se serait arrêté plus loin pour des raisons de sécurité et serait revenu à pied sur les lieux de l'accident.
Les gendarmes, en charge des constatations, ont ouvert une enquêt pour identifier le conducteur en cause et l'auditionner sur les circonstances de l'accident. Des investigations techniques et des auditions de témoins potentiels sont en cours.
Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
