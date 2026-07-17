Eure : un automobiliste grièvement blessé dans un face-à-face avec un poids lourd

Le conducteur du véhicule de tourisme, blessé grièvement, a été héliporté par Dragon vers le CHU de Rouen - Illustration
Un poids lourd de 44 tonnes et une voiture de tourisme sont entrés en collision frontale, ce jeudi vers 10 heures, sur la route départementale 6014, à hauteur d’Authevernes, dans l’Eure.
Le conducteur de la voiture, prisonnier de l’habitacle, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Grièvement blessé, cet homme de 32 ans a été pris en charge par une équipe médicale avant d’être évacué à bord de l’hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen.
Le conducteur de la voiture, prisonnier de l’habitacle, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Grièvement blessé, cet homme de 32 ans a été pris en charge par une équipe médicale avant d’être évacué à bord de l’hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen.
Le chauffeur du poids lourd est sorti indemne de la collision. Une femme de 27 ans, témoin de l’accident, a quant à elle été victime d’un malaise. Elle a été transportée au centre hospitalier de Vernon.
Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.