Eure : un appel à témoins pour retrouver Anthony Bosquain, disparu depuis le 10 octobre

Anthony Bosquain n’a plus donné signe de vie depuis son départ de son domicile, le 10 octobre 2026, selon l’appel à témoins diffusé par la gendarmerie de l'Eure. Sa disparition est qualifiée d’inquiétante.



Selon ses proches, « sa voiture a été retrouvée vide aux alentours d'Hardencourt-Cocherel et Pacy-sur-Eure et son téléphone ne répond plus ».



Né le 12 octobre 1993, cet homme mesure 1,69 mètre, pèse entre 55 et 60 kilos et présente une corpulence mince. Il a le visage ovale, les cheveux châtains et porte une barbichette.