Eure : un appel à témoins pour retrouver Anthony Bosquain, disparu depuis le 10 octobre

Anthony Bosquain n’a plus donné signe de vie depuis son départ de son domicile, le 10 octobre 2026, selon l’appel à témoins diffusé par la gendarmerie de l'Eure. Sa disparition est qualifiée d’inquiétante.
Selon ses proches, « sa voiture a été retrouvée vide aux alentours d'Hardencourt-Cocherel et Pacy-sur-Eure et son téléphone ne répond plus ».
Né le 12 octobre 1993, cet homme mesure 1,69 mètre, pèse entre 55 et 60 kilos et présente une corpulence mince. Il a le visage ovale, les cheveux châtains et porte une barbichette.
Selon ses proches, « sa voiture a été retrouvée vide aux alentours d'Hardencourt-Cocherel et Pacy-sur-Eure et son téléphone ne répond plus ».
Né le 12 octobre 1993, cet homme mesure 1,69 mètre, pèse entre 55 et 60 kilos et présente une corpulence mince. Il a le visage ovale, les cheveux châtains et porte une barbichette.
Un jean foncé et une veste en daim marron clair
Au moment de sa disparition, Anthony Bosquain portait un jean foncé, un polo gris et une veste en daim marron clair.
Toute personne disposant d’informations permettant de le retrouver est invitée à contacter immédiatement le 17 ou la brigade de gendarmerie de Pacy-sur-Eure au 02 32 36 00 17.
Toute personne disposant d’informations permettant de le retrouver est invitée à contacter immédiatement le 17 ou la brigade de gendarmerie de Pacy-sur-Eure au 02 32 36 00 17.