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Tags : Appel à témoin, Eure, Pacy-sur-Eure


Eure : un appel à témoins pour retrouver Anthony Bosquain, disparu depuis le 10 octobre


La gendarmerie recherche Anthony Bosquain, qui a quitté son domicile le 10 octobre. Toute information permettant de le localiser peut être transmise au 17 ou à la brigade de Pacy-sur-Eure.


Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 11:17


Anthony Bosquain, - Photo © Gendarmerie/Facebook
Anthony Bosquain, - Photo © Gendarmerie/Facebook
Anthony Bosquain n’a plus donné signe de vie depuis son départ de son domicile, le 10 octobre 2026, selon l’appel à témoins diffusé par la gendarmerie de l'Eure. Sa disparition est qualifiée d’inquiétante.

Selon ses proches, « sa voiture a été retrouvée vide aux alentours d'Hardencourt-Cocherel et Pacy-sur-Eure et son téléphone ne répond plus ».

Né le 12 octobre 1993, cet homme mesure 1,69 mètre, pèse entre 55 et 60 kilos et présente une corpulence mince. Il a le visage ovale, les cheveux châtains et porte une barbichette.


Un jean foncé et une veste en daim marron clair

Au moment de sa disparition, Anthony Bosquain portait un jean foncé, un polo gris et une veste en daim marron clair.

Toute personne disposant d’informations permettant de le retrouver est invitée à contacter immédiatement le 17 ou la brigade de gendarmerie de Pacy-sur-Eure au 02 32 36 00 17.
 

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