Petit-Couronne : une jeune conductrice décède dans un accident sur la Sud 3

Un accident mortel s’est produit sur la Sud 3 (N138), dans le sens Rouen vers Caen, à hauteur de Petit-Couronne. Le drame est survenu ce mercredi 14 octobre, aux alentours de 4 h 30.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture sur le toit, sur le bas-côté. Sa conductrice, une femme d’une vingtaine d’années, a été retrouvée décédée à l’intérieur du véhicule.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture sur le toit, sur le bas-côté. Sa conductrice, une femme d’une vingtaine d’années, a été retrouvée décédée à l’intérieur du véhicule.
La voiture serait seule en cause
Selon les premiers éléments recueillis, aucun autre véhicule ne serait impliqué. Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois indéterminées. Une enquête est ouverte par les services de police.