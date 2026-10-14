Petit-Couronne : une jeune conductrice décède dans un accident sur la Sud 3

Une femme d’une vingtaine d’années a été retrouvée décédée dans sa voiture, sur le toit, ce mercredi matin à Petit-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime). Le véhicule serait seul en cause.

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 09:10