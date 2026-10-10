Seine-Maritime : cinq véhicules en feu dans une concession automobile cette nuit à Oissel

Cinq véhicules ont pris feu sur le parking d’une concession automobile, rue Émile-Zola à Oissel, cette nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 0 h 15 pour cet incendie.
À leur arrivée, les secours ont constaté que cinq véhicules, dont deux électriques, étaient en feu. Leur intervention rapide a permis d’éviter la propagation des flammes à un garage situé à proximité.
À leur arrivée, les secours ont constaté que cinq véhicules, dont deux électriques, étaient en feu. Leur intervention rapide a permis d’éviter la propagation des flammes à un garage situé à proximité.
Trente et un sapeurs-pompiers mobilisés
L’incendie a été éteint au moyen de deux lances. Au total, onze engins et trente et un sapeurs-pompiers ont été engagés pour les opérations d’extinction et de reconnaissance. La police était également sur place.
Aucune victime n’est signalée. L’origine du sinistre n’a pas été précisée à ce stade de l’enquête qui ne fait que débuter. Les investigations de police technique devraient permettre d’établir la nature du départ de feu.
Aucune victime n’est signalée. L’origine du sinistre n’a pas été précisée à ce stade de l’enquête qui ne fait que débuter. Les investigations de police technique devraient permettre d’établir la nature du départ de feu.