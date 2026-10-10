Seine-Maritime : cinq véhicules en feu dans une concession automobile cette nuit à Oissel

Un incendie a touché cinq véhicules, dont deux électriques, dans la nuit de vendredi à samedi à Oissel (Seine-Maritime). Aucune victime n’est à déplorer.

Publié le Samedi 10 Octobre 2026 à 01:09