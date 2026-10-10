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Tags : incendie, Oissel, Seine-Maritime


Seine-Maritime : cinq véhicules en feu dans une concession automobile cette nuit à Oissel


Un incendie a touché cinq véhicules, dont deux électriques, dans la nuit de vendredi à samedi à Oissel (Seine-Maritime). Aucune victime n’est à déplorer.


Publié le Samedi 10 Octobre 2026 à 01:09


Seine-Maritime : cinq véhicules en feu dans une concession automobile cette nuit à Oissel
Cinq véhicules ont pris feu sur le parking d’une concession automobile, rue Émile-Zola à Oissel, cette nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 0 h 15 pour cet incendie.

À leur arrivée, les secours ont constaté que cinq véhicules, dont deux électriques, étaient en feu. Leur intervention rapide a permis d’éviter la propagation des flammes à un garage situé à proximité.

Trente et un sapeurs-pompiers mobilisés

L’incendie a été éteint au moyen de deux lances. Au total, onze engins et trente et un sapeurs-pompiers ont été engagés pour les opérations d’extinction et de reconnaissance. La police était également sur place.

Aucune victime n’est signalée. L’origine du sinistre n’a pas été précisée à ce stade de l’enquête qui ne fait que débuter. Les investigations de police technique devraient permettre d’établir la nature du départ de feu.

 


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