A Dieppe, un homme écroué après une série de vols de carburant et de métaux

Trois individus ont été mis en cause pour des vols de carburant et de métaux dans l’agglomération dieppoise. Deux majeurs ont été condamnés, dont l’un a été immédiatement incarcéré.

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 11:37