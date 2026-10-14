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Tags : Dieppe, Seine-Maritime


A Dieppe, un homme écroué après une série de vols de carburant et de métaux


Trois individus ont été mis en cause pour des vols de carburant et de métaux dans l’agglomération dieppoise. Deux majeurs ont été condamnés, dont l’un a été immédiatement incarcéré.


Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 11:37


Plusieurs plaintes ont été déposées par les victimes de vol de carburant - Illustration © Adobe Stock
Plusieurs plaintes ont été déposées par les victimes de vol de carburant - Illustration © Adobe Stock
Des réservoirs de cars et de camions siphonnés, des métaux dérobés sur des chantiers… Plusieurs plaintes pour des vols commis à Dieppe, Rouxmesnil-Bouteilles et Arques-la-Bataille, en Seine-Maritime, ont amené les policiers du service local de police judiciaire (SLPJ)  de Dieppe à ouvrir une enquête, en coordination avec les unités de terrain.

Le 30 septembre, une surveillance ciblée mise en place par la brigade anticriminalité (BAC) a ainsi permis d’interpeller deux individus en flagrant délit, alors qu’ils siphonnaient des réservoirs. Les investigations et les perquisitions ont ensuite permis de retrouver plusieurs objets volés et d’interpeller un troisième suspect. 

Un mineur convoqué devant le juge des enfants

Selon les éléments de l'enquête, les trois mis en cause ont reconnu l’ensemble des faits qui se sont déreoulés d'août à la fin septembre 2026. Les deux majeurs ont été déférés le 1er octobre dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 

Tous deux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. L'un a écopé de 18 mois de prison dont dix mois ferme. Il a été écroué à l'ussue de l'audience. Le second a été condamné  à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis.  Le troisième mis en cause, mineur, fait l’objet d’une convocation devant le juge des enfants pour le mois de décembre prochain.
 
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