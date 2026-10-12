Accident de poids lourd dans l’Orne : l’A88 coupée vers Caen près d’Argentan

La circulation est interrompue sur l’autoroute A88 à hauteur d’Argentan, dans l’Orne, après un accident impliquant un poids lourd. La coupure concerne le sens Alençon vers Caen.



Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées pour sécuriser les lieux et assurer le balisage. Les opérations comprennent également le nettoyage de la chaussée, le relevage et l’évacuation du camion.