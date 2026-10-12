Accident de poids lourd dans l’Orne : l’A88 coupée vers Caen près d’Argentan

La circulation est interrompue sur l’autoroute A88 à hauteur d’Argentan, dans l’Orne, après un accident impliquant un poids lourd. La coupure concerne le sens Alençon vers Caen.
Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées pour sécuriser les lieux et assurer le balisage. Les opérations comprennent également le nettoyage de la chaussée, le relevage et l’évacuation du camion.
Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées pour sécuriser les lieux et assurer le balisage. Les opérations comprennent également le nettoyage de la chaussée, le relevage et l’évacuation du camion.
Sortie obligatoire à Argentan-Sud
Le gestionnaire Routalis indique que les automobilistes arrivant de l’A28 en direction de Caen sont déviés vers l’échangeur d’Argentan-Sud, où une sortie obligatoire est instaurée.
La durée de la coupure reste indéterminée. Les usagers sont invités à faire preuve d’une grande prudence à l’approche de l’accident ainsi que sur l’itinéraire de déviation. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans les éléments transmis.
La durée de la coupure reste indéterminée. Les usagers sont invités à faire preuve d’une grande prudence à l’approche de l’accident ainsi que sur l’itinéraire de déviation. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans les éléments transmis.
Dans la même rubrique