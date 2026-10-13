Mouvement lycéen : plus de 3 000 manifestants à Rouen et au Havre, sept interpellations en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, hormis quelques incidents, les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme, selon la préfecture - Illustration © SL/infonormandie
La mobilisation lycéenne a réuni 2 000 personnes à Rouen et 1 270 au Havre, ce mardi 13 octobre, selon les chiffres communiqués par la préfecture de Seine-Maritime. Ces deux défilés s’inscrivaient dans une journée nationale d’action en soutien au mouvement.
Déclarées en préfecture et encadrées par des organisations syndicales, les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme. Des troubles ont néanmoins été signalés en marge des cortèges, notamment dans la matinée à proximité de plusieurs établissements scolaires.
Déclarées en préfecture et encadrées par des organisations syndicales, les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme. Des troubles ont néanmoins été signalés en marge des cortèges, notamment dans la matinée à proximité de plusieurs établissements scolaires.
Sept interpellations à Rouen et à Dieppe
À Rouen, deux personnes ont été interpellées aux abords du lycée Saint-Saëns pour détention de mortiers d’artifice, indique la préfecture. Deux autres l’ont été près du lycée Blaise-Pascal pour une tentative d’incendie de l’établissement. Les services de l’État font également état d’une interpellation pour mise à feu de poubelles et d’une autre pour jets de projectiles.
À Dieppe, un mineur a été interpellé dans la matinée à proximité du lycée Jehan-Ango pour des faits d’outrages aux policiers, selon la même source. Le communiqué ne précise pas les suites judiciaires données à ces sept interpellations.
Près de 300 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans le département au cours de cette journée. De nouveaux appels à manifester sont annoncés pour samedi 17 octobre.
À Dieppe, un mineur a été interpellé dans la matinée à proximité du lycée Jehan-Ango pour des faits d’outrages aux policiers, selon la même source. Le communiqué ne précise pas les suites judiciaires données à ces sept interpellations.
Près de 300 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans le département au cours de cette journée. De nouveaux appels à manifester sont annoncés pour samedi 17 octobre.
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