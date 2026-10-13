Mouvement lycéen : plus de 3 000 manifestants à Rouen et au Havre, sept interpellations en Seine-Maritime

Les deux cortèges ont défilé dans le calme ce mardi 13 octobre. Des incidents aux abords de lycées ont toutefois donné lieu à sept interpellations, selon la préfecture.

Publié le Mardi 13 Octobre 2026 à 19:01