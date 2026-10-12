Eure : un adolescent tué à moto, une jeune fille de 17 ans grièvement blessée

Un adolescent de 17 ans est décédé dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0 h 30, à Sylvains-les-Moulins, dans l’Eure. Il circulait à moto avec une jeune fille, également âgée de 17 ans, sur la route départementale 51 (axe Evreux - Mesnils-sur-Iton) lorsque leur deux-roues et une voiture sont entrés en collision avec une voiture, dans des circonstances encore indéterminées.
La jeune fille réanimée puis hospitalisée à Rouen
Le choc a été particulièrement violent. Malgré les soins prodigués sur place par les secours, le jeune homme a succombé à ses blessures. La jeune fille était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Les secours sont parvenus à la réanimer avant de la transporter en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen, en Seine-Maritime.
Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, est sorti indemne de la collision. Il a été pris en charge par les gendarmes afin d’être auditionné. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'automobiliste se serait déporté sur la gauche, percutant de plein fouet la moto.
Les secours sont parvenus à la réanimer avant de la transporter en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen, en Seine-Maritime.
Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, est sorti indemne de la collision. Il a été pris en charge par les gendarmes afin d’être auditionné. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'automobiliste se serait déporté sur la gauche, percutant de plein fouet la moto.
L'automobiliste était alcoolisé
Le mis en cause alors sous l'empire d'un état alcoolique a été placé en garde à vue. Il a été déféré ce lundi matin devant un magistrat du parsquet 'Evreux en vue de sa mise en, examen pour homicide routier.
Onze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux, rejoints par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).
Onze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux, rejoints par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).