Eure : un adolescent tué à moto, une jeune fille de 17 ans grièvement blessée

Le choc a été particulièrement violent. Malgré les soins prodigués sur place par les secours, le jeune homme a succombé à ses blessures. La jeune fille était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Les secours sont parvenus à la réanimer avant de la transporter en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle de Rouen, en Seine-Maritime.



Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, est sorti indemne de la collision. Il a été pris en charge par les gendarmes afin d’être auditionné. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'automobiliste se serait déporté sur la gauche, percutant de plein fouet la moto.