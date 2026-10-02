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Tags : Eure, Evreux, fermeture de lycées, Louviers


Eure : quatre lycées fermés lundi, les rassemblements interdits aux abords


Les lycées concernés se trouvent à Évreux et à Louviers. Le préfet de l’Eure annonce une interdiction de manifester devant ces établissements lundi 5 octobre.


Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 17:53


« Aucun débordement ne sera toléré », prévient le représentant de l’État, après s’être rendu ce matin devant le lycée Aristide-Briand à Évreux / Facebook
« Aucun débordement ne sera toléré », prévient le représentant de l’État, après s’être rendu ce matin devant le lycée Aristide-Briand à Évreux / Facebook
Pas de rassemblement devant les quatre lycées annoncés fermés lundi 5 octobre dans l’Eure. Le préfet a pris un arrêté interdisant les attroupements et les manifestations devant ces établissements et à leurs abords, indique la préfecture sur ses réseaux sociaux.

La mesure concerne le lycée Les Fontenelles à Louviers, ainsi que les lycées Aristide-Briand, Modeste-Leroy et Léopold-Sédar-Senghor à Évreux. « Aucun débordement ne sera toléré », prévient le représentant de l’État.
 

​D’autres restrictions annoncées dans l’Eure

Par ailleurs, la préfecture annonce également des interdictions visant le transport et l’utilisation de carburants ainsi que de produits chimiques, corrosifs, inflammables ou explosifs. L’objectif affiché est d’« éviter les troubles à l’ordre public ».
 


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