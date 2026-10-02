Eure : quatre lycées fermés lundi, les rassemblements interdits aux abords

Pas de rassemblement devant les quatre lycées annoncés fermés lundi 5 octobre dans l’Eure. Le préfet a pris un arrêté interdisant les attroupements et les manifestations devant ces établissements et à leurs abords, indique la préfecture sur ses réseaux sociaux.



La mesure concerne le lycée Les Fontenelles à Louviers, ainsi que les lycées Aristide-Briand, Modeste-Leroy et Léopold-Sédar-Senghor à Évreux. « Aucun débordement ne sera toléré », prévient le représentant de l’État.

