Violences autour des lycées en Seine-Maritime : 33 gardes à vue, dont 32 mineurs, selon le parquet de Rouen

Onze personnes devaient être présentées au parquet ce vendredi 2 octobre après les incidents de jeudi. Trois proviseurs ont été blessés depuis le début du mouvement, selon le procureur.

Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 16:12