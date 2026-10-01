Lycées bloqués en Seine-Maritime : cinq blessés et 23 interpellations depuis mardi

Le préfet et la rectrice assurent que les revendications lycéennes « doivent être entendues », notamment dans les instances de la démocratie scolaire. Ils soulignent toutefois qu’elles ne peuvent justifier des actes mettant en danger les personnes ou les biens publics.



Les services de l’État maintiennent un dispositif renforcé pour assurer la sécurité et la continuité de l’enseignement. « Les auteurs d’actes violents seront poursuivis avec la plus grande fermeté, conformément à la loi », préviennent les autorités, qui expriment également leur soutien aux personnels agressés.



« Le dialogue avec les représentants lycéens est ouvert », insistent le préfet et la rectrice, tout en rappelant que la liberté de manifester implique le respect de l’ordre public et du droit.