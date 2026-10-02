Évreux : « Je ne laisserai pas les lycées brûler », prévient le préfet après des violences devant Aristide-Briand

Le début de la matinée de ce vendredi a été tendue devant le lycée d’État Aristide-Briand, à Évreux. Le préfet de l’Eure dénonce des tentatives d’intrusion, des jets de projectiles et l’utilisation de cocktails Molotov. Et met en garde les parents.

Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 17:16