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Tags : Eure, Ménilles


Eure : la mairie de Ménilles supprime un espace d’expression libre après des inscriptions hostiles


La municipalité de Ménilles, près de Pacy-sur-Eure dans l’Eure, annonce la suppression d’un lieu d’expression libre. En cause : des messages visant les élus, dont elle a publié une photo ce jeudi 8 octobre sur Facebook.


Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 18:39


Photo : mairie de Ménilles / Facebook.
Photo : mairie de Ménilles / Facebook.
Un espace ouvert à l’expression, bientôt effacé. À Ménilles, le conseil municipal a décidé de supprimer un lieu destiné notamment à la création et à la communication des jeunes, après l’apparition d’inscriptions dénoncées par la mairie.

Sur la photo accompagnant sa publication, un panneau portant la mention « Expression libre » est recouvert de plusieurs messages : « Aucune expression libre », « Menteurs !! » et « Le racisme ça suffit !! ». La municipalité ne précise pas à quels faits ces inscriptions font référence.

La mairie regrette de priver les jeunes de cet espace

Dans son message, la mairie dénonce l’utilisation de cet endroit pour des attaques qu’elle attribue à des personnes qu’elle dit connaître. Elle affirme également que certaines n’habiteraient pas la commune.

« Ce lieu d’expression sera donc supprimé », annonce la municipalité, qui regrette une décision privant la jeunesse d’un moyen de communication. Aucun calendrier de suppression ni projet de remplacement n’est indiqué dans le message publié.

 




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