Eure : la mairie de Ménilles supprime un espace d’expression libre après des inscriptions hostiles

Un espace ouvert à l’expression, bientôt effacé. À Ménilles, le conseil municipal a décidé de supprimer un lieu destiné notamment à la création et à la communication des jeunes, après l’apparition d’inscriptions dénoncées par la mairie.



Sur la photo accompagnant sa publication, un panneau portant la mention « Expression libre » est recouvert de plusieurs messages : « Aucune expression libre », « Menteurs !! » et « Le racisme ça suffit !! ». La municipalité ne précise pas à quels faits ces inscriptions font référence.