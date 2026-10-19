 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Eure, Gaillon


Eure : la maire de Gaillon défend le droit de manifester et condamne les violences


La municipalité de Gaillon (Eure) apporte son soutien aux communes touchées par les violences et les dégradations, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de manifester.


Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 19:09


Eure : la maire de Gaillon défend le droit de manifester et condamne les violences
Légende : Odile Hantz, maire de Gaillon (Eure) : « Le droit de manifester, de s’exprimer librement et de porter des revendications constitue un fondement essentiel et intangible de notre démocratie »,

Défendre les libertés et condamner les violences : la municipalité de Gaillon tient à rappeler les deux principes dans un communiqué signé de la maire, Odile Hantz, ce lundi 19 octobre. Cette prise de position répond à l’appel de l’Association des maires de France, après les violences survenues dans plusieurs villes en marge des manifestations lycéennes.

« Le droit de manifester, de s’exprimer librement et de porter des revendications constitue un fondement essentiel et intangible de notre démocratie », souligne la municipalité. Des libertés qui doivent, insiste-t-elle, être « pleinement respectées et défendues ».

« Jamais de la destruction »

La Ville condamne avec la même fermeté les violences envers les forces de l’ordre et les dégradations visant les commerces, les biens privés ou les équipements publics. Elle rappelle notamment que s’attaquer aux mairies revient à « porter atteinte à notre patrimoine collectif, aux services rendus à la population ».

Gaillon exprime sa solidarité avec les communes, les habitants, les commerçants, les agents publics et les élus touchés. Le communiqué se conclut par cette formule : « La démocratie se nourrit de la liberté d’expression, du respect des différences et du débat, jamais de la destruction. »


Vous pouvez réagir à cet article
Pillages à Rouen : jusqu’à quatorze mois de prison ferme pour les premiers condamnés
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…