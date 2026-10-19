Violences du 17 octobre : à Évreux, Guy Lefrand réclame la fermeté et interpelle l’État

Guy Lefrand a également interpellé l’État, accusé de laisser les collectivités pallier ses carences en matière de sécurité, de justice, d’éducation et de santé. « L’État recule là où il devrait être le plus fort », a-t-il lancé. Et d’ajouter : « La démocratie locale ne peut pas se résumer à des élus responsables de tout mais libres de presque rien ! »



Sur le terrain politique, le maire a ciblé « l’extrême gauche radicale », qu’il accuse d’entretenir « la culture de l’affrontement » et de banaliser la violence. « Il faut cesser de confondre la liberté de manifester avec le droit de tout casser », a-t-il insisté.